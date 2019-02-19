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165 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 12.3 مليون طن فى 4 أيام

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 05:00 ص
165 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 12.3 مليون طن فى 4 أيام هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الــ4 أيام الماضية، من الجمعة، وحتى أمس الإثنين، عبور 165 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 12.3 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، إن قناة السويس تعزز ريادتها للطرق الملاحية حول العالم وتأكيد أنها القناة الأم عالميًا عبر مواصلة تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة في أعداد وحمولات السفن العابرة، مُستفيدة من مشروعات التطوير العملاقة التي حرصت على تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة الذي حظى بدعم القيادة السياسية والتفاف شعبي باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي تقود قاطرة التنمية لمصر.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 43 سفينة يوم الجمعة قناة السويس بحمولة 2.9 مليون طن، وعبرت يوم السبت 37 سفينة بحمولة 2.6 مليون طن، وعبرت الأحد، قناة السويس 55 سفينة، بحمولة 4.2 مليون طن سفن، فيما عبرت قناة السويس 50 سفينة أمس الإثنين، بحمولة 2.6 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ 4 أيام الماضية من الإتجاهين إلى 165 سفينة بحمولة 12.3 مليون طن.

 


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