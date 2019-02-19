10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

ينشر "اليوم السابع" فى هذا التقرير 10 معلومات عن حادث تفجير إرهابى الدرب الأحمر الذى وقع منذ قليل بمنطقة الحسين.
1 ـ الإرهابي حاول استهداف قوة أمنية بمحيط مسجد الإستقامة بالجيزة الجمعة الماضية بعبوة بدائية الصنع.
2 ـ فشل الإرهابي في تحقيق هدفه وهرب لمنطقة حارة الدرديرى بالدرب الأحمر.
3 ـ الشرطة نجحت فى تحديد مكان اختباء الإرهابي.
4 ـ كاميرات مراقبة رصدت الإرهابي يتجول بدراجة هوائية بالشوارع.
5 ـ وجهت وزارة الداخلية مأمورية أمنية لإستهداف الإرهابى بالدرب الأحمر.
6 ـ أثناء المداهمة انفجرت عبوة ناسفة كانت بحوزة الإرهابى فلقى مصرعه.
7 ـ الحادث أسفر عن استشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضبابط.
8 ـ الإرهابى خطط لتنفيذ أعمال إرهابية جديدة بعد فشله فى الواقعة الأولى.
9 ـ اليقظة الأمنية ساهمت فى تحجيم الإرهابى وتضيق الخناق عليه.
10 ـ الضربة الأمنية الاستباقية ساهمت فى منع الإرهابى من ارتكاب حوادث جديدة بعد فشله أول مرة.
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