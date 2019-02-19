وفد برنامج الأغذية العالمى يزور مدارس الأقصر

الأقصر

زار وفد من برنامج الأغذية العالمي والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عدد من المدارس في محافظة الأقصر لمتابعة مشروع لتعزيز الفرص التعليمية ومكافحة عمل الأطفال في مصر بتمويل من الاتحاد الأوروبي، والذي بدأ في عام 2014 ويشمل تنظيم أكثر من 120 مشروع في أكثر من 4،400 مدرسة مجتمعية في 16 منطقة في مصر.

وقال مانجستاب هيلي المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي، إن الهدف الرئيسي للمشروع هو مكافحة عمالة الأطفال ، مضيفاً أن البرنامج حقق تقدمًا كبيرًا في مستويات المعيشة لعدد من العائلات، معرباً عن سعادته بتفاعل الوالدين مع المشروع خاصة أنهم يريدون تعليم أطفالهم في مدارس الفصول المدعومة من البرنامج، وأثني على قدرة بعض الطلاب على التفاعل مع التكنولوجيا الحديثة خاصة مع علامة التبويب التي تغذي البرنامج.

وأضاف المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي خلال زياراته للمدارس، أن البرنامج يوفر وجبات مدرسية مغذية للأطفال الذين يغطون 25٪ من احتياجاتهم الغذائية اليومية في المدرسة، مؤكداً أنه تمت زيارة المدرسة المجتمعية الذكية بمركز الرياينة لمشاهدة كيف يتم استخدام المدرسة المجتمعية كمنصة متكاملة لتقديم الخدمات للقرية، وتم التحدث إلى المدرسين الذين تلقوا تدريبات موسعة لتطوير قدراتهم، والإجتماع مع أعضاء المجتمع الذين شاركوا في جلسات التوعية، ومراقبة تكنولوجيا المعلومات المبتكرة والتواصل وجهاً لوجه من أجل التعليم وتنمية المجتمع.

كما قاموا بالذهاب إلى مدرسة الفتاتيح ذات فصل واحد بمركز الطود لمشاهدة ما يقوم مكون التغذية المدرسية وتوزيع الحصة الغذائية الشهرية، ومقابلة الأطفال والمعلمين، ومقابلة الأمهات اللواتي يستفدن من أنشطة القروض الصغيرة وبرنامج سبل العيش، وقاموا بزيارة مشروع بناء القدرة لأصحاب الحيازات الصغيرة، لمشاهدة أنشطة مكون بناء قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة و مشاهدة استخدام أنواع جديدة من طرق الزراعة، ودمج الحيازات، وتقنيات توفير المياه، وتنويع الدخل (قروض إنتاج حيواني عيني)، والإنذار المبكر للحد من المخاطر، و لقاء مع المزارعين والنساءمن القرية، ونظموا زيارة لمركز الاقصر للتنسيق لتبادل المعرفة والابتكار لتعزيز المرونة في صعيد مصر.