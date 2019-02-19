وزير خارجية المغرب يبحث مع وزير الداخلية الليبى الملفات السياسية والأمنية

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بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى المغربى ناصر بوريطة خلال لقاءه اليوم بالعاصمة المغربية "الرباط "مع وزير الداخلية الليبى فتحى باشاغا المساعى السياسية والجوانب الأمنية وسبل تحقيق الاستقرار الأمنى وتجاوز الفوضى السياسية والعسكرية بالبلاد إضافة إلى إشكالية انتشار الجريمة المنظمة والإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأكد المسؤول الليبى وفقا لوكالة الأنباء المغربية عقب المباحثات أن اتفاق الصخيرات يظل الأرضية المثالية للوفاق الوطنى الليبى معتبرا أن حل مشاكل الليبيين يأتى عن طريق الوفاق وليس السلاح أو فرض الأمر الواقع.

من جهته جدد المسؤول المغربى دعم بلاده للجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار فى ليبيا