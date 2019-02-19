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وزير النقل يلتقى وفد مؤسسة فيزا العالمية لمنطقة الشرق الأوسط لبحث التعاون

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:26 م
وزير النقل يلتقى وفد مؤسسة فيزا العالمية لمنطقة الشرق الأوسط لبحث التعاون الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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التقى الدكتور هشام عرفات وزير النقل وفد مؤسسة فيزا العالمية لمنطقة الشرق الأوسط لبحث التعاون بين الجانبين فى مجال تعزيز البنية التحتية الخاصة بتفعيل الاقتصاد الرقمى فى مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل وقيادات الوزارة حيث قدم وفد فيزا عرضا تقديما عن المنظومات الرقمية المختلفة التى تم تطبيقها فى عدد من دول العالم بحيث تتيح تلك المنظومة للسائحين والمواطنين من دفع قيمة تذاكر وسائل المواصلات المختلفة عن طريق كارت الفيزا وبعض الوسائل المبتكرة بما يساهم فى سرعة وسهولة التنقل داخل المحطات .

 

أكد الدكتور هشام عرفات، على أن الوزارة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية فى منظومة الدفع الإلكترونى بكافة وسائل النقل مع ضرورة ربط منظومة الدفع بين مختلف وسائل النقل، مشيرا إلى قيام وزارة النقل بتركيب 850 بوابة إلكترونية حديثة لهم خاصية استخدام الكارت اللاتلامسى وسيتم تركيب 220 بوابة أخرى بما يساهم إيجابيا فى عملية تنقل الركاب بين المحطات.

 


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