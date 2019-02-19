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وزير النقل أمام غرفة التجارة الأمريكية: 71 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 04:28 م
وزير النقل أمام غرفة التجارة الأمريكية: 71 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب عبد الحليم سالم
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أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل أنه تم إنشاء محور الدخلية بتكلفة تقدر بنحو 620 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم افتتاحة فى نهاية مارس المقبل، ومحور (باب 54) بتكلفة نحو 700 مليون جنيه، مشيرا فى كلمته بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن المحورين مهمان لتسهيل دخول وخروج البضائع من  الأسكندرية.
 
وأشار عرفات إلي أهمية محطتى سفاجا متعددة الأغراض للحاويات والبضائع ونويبع حيث ستلعبان دورا حيويا فى إعادة إعمار العراق وسوريا، لاسيما وأن الأخيرة تقع على الخط مع المبادرة المصرية الصينية للحزام والطريق.
 
وقال الوزير إن خطة تطوير الموانئ البحرية التابعة لوزارة النقل والهيئة الاقتصادية لقناه السويس، تقدر بنحو  71 مليار جنيه، لافتا إلى أن تكلفة المشروعات العاجلة الخاصة بالمؤانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، والسكة الحديد، والطيران المدني، تقدر بنحو 38 مليار جنيه.
 
وأشار وزير النقل، إلي أنه من المتوقع إعادة تأهيل خط "أبو طرطور- قنا - سفاجا"، والذي سيلعب دورا هاماً بالتزامن مع مشروع المثلث الذهبى في الصعيد.
 
وأكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن هناك استراتيجية حكومية لتحول مصر لمركز رئيسى للوجستيات فى المنطقة كلها ولا سيما فى محور قناة السويس وتطوير الموانئ  وإنشاء أرصفة بحرية جديدة لرفع القدرة الاستيعابية.
 
واستعرض الوزير خطة تطوير الموانئ البحرية والموانئ الجافة، لافتا أن هناك خطة لإنشاء موانئ جافة فى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب والسادات ودمياط.
 
وعن خطة تطوير الموانئ التابعة لوزارة النقل، قال الوزير إنها تشمل 3 موانئ بحرية ممثلة فى هيئة ميناء الإسكندرية، هيئة ميناء دمياط وهيئة موانئ البحر الأحمر، بالإضافة 3 مشروعات تابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ممثلة فى ميناء شرق بورسعيد، وميناء غرب بورسعيد، والمنطقة الاقتصادية غرب القنطرة.
 
وأشار الوزير إلى أنه رغم الموقع المميز لمصر، إلا أن هناك منافسة فى المنطقة نضعها فى الاعتبار مما يجعلنا نجود من الخدمات بجانب الارتقاء بالقطاع والتركيز على تنمية محور قناة السويس.
 
وأضاف وزير النقل، أن هناك 5 مشروعات رئيسية فى إطار تطوير هيئة ميناء الإسكندرية فى مقدمتها مشروع رفع وتعظيم دور نقل البضائع بالسكة الحديد بالموانئ البحرية، بالإضافة لإنشاء المنطقة اللوجيستية لميناء الإسكندرية على ترعه النوبارية، وإنشاء محطة الصب غير النظيف، ومحطة الصب الجاف.

 


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