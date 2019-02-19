video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 03:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير الشباب: نسبة الوفيات الناتجة عن العمليات الإرهابية 37% على مستوى العالم

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 03:11 م
وزير الشباب: نسبة الوفيات الناتجة عن العمليات الإرهابية 37% على مستوى العالم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
أسوان ندى سليم
إضافة تعليق

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن العمليات الإرهابية التي يتم تنفيذها لم تتعلق بالدين الإسلامي بينما هي نابعة من التكوين الشخصي المتطرف، لذا نسعى إلى تنفيذ استراتيجية جديدة لمكافحة هذا الفكر، مؤكدا أن الإحصائيات العالمية الأخيرة تشير إلى وصول نسبة الوفيات الناتجة عن العمليات الإرهابية 27% من إجمالي الوفيات على مستوى العالم، موضحا أن قيمة الخسائر التى خلفها الإرهاب العام الماضى بلغت نحو 52 مليار دولار.

وأكد وزير الشباب، خلال مؤتمر دور الشباب العربى ومكافحة التطرف الفكرى بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، بأنه فوجئ بأن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان هو أحد أبطال قوات الصاعقة المشاركة في عملية قبرص وهو الناجي الوحيد بعد تلقيه رصاصة في العملية، مما يؤكد بسالة وشجاعة قواتنا المسلحة. 
 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الشباب عن حادث الدرب الأحمر: جنودنا يضحون بأنفسهم دون التفكير فى مقابل

اخبار مصر

اخبار محافظات

أسوان

اخبار اسوان

وزير الشباب

احصائيات الارهاب




لا تفوتك
فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة