وزير الشباب: نسبة الوفيات الناتجة عن العمليات الإرهابية 37% على مستوى العالم

أسوان ندى سليم

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن العمليات الإرهابية التي يتم تنفيذها لم تتعلق بالدين الإسلامي بينما هي نابعة من التكوين الشخصي المتطرف، لذا نسعى إلى تنفيذ استراتيجية جديدة لمكافحة هذا الفكر، مؤكدا أن الإحصائيات العالمية الأخيرة تشير إلى وصول نسبة الوفيات الناتجة عن العمليات الإرهابية 27% من إجمالي الوفيات على مستوى العالم، موضحا أن قيمة الخسائر التى خلفها الإرهاب العام الماضى بلغت نحو 52 مليار دولار.

وأكد وزير الشباب، خلال مؤتمر دور الشباب العربى ومكافحة التطرف الفكرى بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، بأنه فوجئ بأن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان هو أحد أبطال قوات الصاعقة المشاركة في عملية قبرص وهو الناجي الوحيد بعد تلقيه رصاصة في العملية، مما يؤكد بسالة وشجاعة قواتنا المسلحة.

