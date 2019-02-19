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وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكولات تعاون لدعم منتفعى الإصلاح الزراعى

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 09:29 ص
وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكولات تعاون لدعم منتفعى الإصلاح الزراعى أثناء توقيع بروتوكولات التعاون
كتب عز النوبى
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شهد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون التى تهدف إلى دعم مزراعى ومنتفعى الإصلاح الزراعى على مستوى الجمهورية، فى مجالات التأمين على الثروة الحيوانية، والاستفادة من تدوير المخلفات الزراعية، والتوسع في مشروعات الزراعة النظيفة.
 
ويأتى الاتفاق الأول بين الجمعية العامة للإصلاح الزراعى وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، في مجال التأمين على الثروة الحيوانية وتقديم الخدمات البيطرية والرعاية والإرشاد والتوجيه البيطرى والمتابعة وتوفير العلائق الحيوانية اللازمة لتغذية الحيوانات.
 
حضر مراسم التوقيع الدكتور حسن الفولى، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ووقعه الدكتور عصام إبراهيم رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية ومجدي شراكي رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعى.
 
وقال وزير الزراعة إنه وفقاً لهذا الاتفاق سيتم التامين على رؤوس الماشية الخاصة بمنتفعى الإصلاح الزراعى، والموجودة بجميع محطات تربية الثروة الحيوانية المملوكة لهم، التى تديرها أو تستغلها الجمعية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، الذى سيلتزم بتقديم كافة الخدمات التأمينية، وتحصينها وتقديم الرعاية البيطرية والعلاج الاقتصادى و المزايا الناشئة عن عقد التأمين لدى الصندوق، فضلاً عن توفير العلائق اللازمة لتغذيتها.
 
وشهد وزير الزراعة توقيع اتفاقين منفصلين لتفعيل مشروع الزراعة النظيفة، للاستفادة من المخلفات الزراعية وتوفير الأسمدة العضوية.
 
 
أثناء توقيع بروتوكولات التعاون (2)
أثناء توقيع بروتوكولات التعاون (2)

أثناء توقيع بروتوكولات التعاون (3)
أثناء توقيع بروتوكولات التعاون (3)

أثناء توقيع بروتوكولات التعاون (4)
أثناء توقيع بروتوكولات التعاون (4)

أثناء توقيع بروتوكولات التعاون (1)
أثناء توقيع بروتوكولات التعاون (1)
 

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