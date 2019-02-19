وزير الداخلية يتقدم جنازة شهيد حادث الدرب الأحمر الإرهابى بأكاديمية الشرطة.. صور

كتب محمود عبد الراضي

أقامت وزارة الداخلية جنازة عسكرية مهيبة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لشهيد حادث الدرب الأحمر الإرهابى، حضرها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعددًا من زملاء وأصدقاء وأقارب الشهيد.

فى جنازة عسكرية مهيبة تقدّم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من قيادات وضباط وزارة الداخلية والقوات المسلحة مُشيّعى الجنازة لشهيد الواجب المقدم رامى أحمد هلال الضابط بقطاع الأمن الوطنى الذى استشهد أمس، حال مشاركته بمأمورية ضبط العنصر الإرهابى الذى فجر نفسه بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة وقد تم أداء صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

كما شُيعت اليوم الجنازة العسكرية لشهيدى الواجب أمين الشرطة محمد خالد، من قوة " قطاع الأمن الوطنى"- أمين الشرطة محمود محمد أبو اليزيد، من قوة "مديرية أمن القاهرة " بمحل إقامتهما بمحافظتى " الجيزة والشرقية " واللذان استشهدا فى ذات المأمورية، وذلك بحضور محافظى الجيزة والشرقية ومديرى الأمن وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظتين .

وجاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية، للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية، لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 من الشهر الجارى، حيث أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وقامت قوات الأمن بمحاصرته، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته، مما أسفر عن مقتل الإرهابى واستشهاد ضابط وأمينى شرطة من الأمن الوطنى ومن مباحث القاهرة، وإصابة ضابطين.

وأنقذت يقظة الأجهزة الأمنية وحرفيتها فى تتبع الإرهابى، سكان المنطقة من كارثة حقيقية، كما أحبططت مخططاته الإرهابية، باستهداف المواطنين ورجال الشرطة والشخصيات الهامة.



الجنازة العسكرية



جانب من الجنازة العسكرية



صلاة الجنازة على الشهيد



وزير االداخلية يقدم العزاء لأسرة الشهيد