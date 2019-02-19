video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم العالى ونظيره السودانى يشهدان فعاليات الملتقى الأول للجامعات

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:00 ص
وزير التعليم العالى ونظيره السودانى يشهدان فعاليات الملتقى الأول للجامعات خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات، بالإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بوزارة التعليم العالى، إنه بالتعاون مع جامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، بدء فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية، بمشاركة 37 جامعة سودانية، والعديد من الجامعات المصرية، وذلك اليوم الثلاثاء ويستمر لمدة يومين، بدار الضيافة بجامعة عين شمس.
 
 
وسيشهد فعاليات الملتقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ونظيره السودانى، والسفير السودانى بالقاهرة .يأتى هذا الملتقى تنفيذا للبرنامج التنفيذى المشترك بين البلدين، والذى تم توقيعه فى أكتوبر. 2018م خلال انعقاد القمة الرئاسية بالخرطوم.
 
 
ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والسودانية، وتوفير فرص عقد اتفاقيات مشتركة، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس، والتبادل الطلابى بين البلدين، وكذلك زيادة التعاون فى البرامج التعليمية المشتركة، والتعاون فى مجال المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.
 
 
ويناقش الملتقى عددًا من الأوراق العلمية، منها: رؤية التعليم العالى فى البلدين واستراتيجية البحث العلمى فى مصر والسودان والتعاون فى مجال البحث العلمى، وجهات تمويل المشروعات البحثية، وتوفير منح تدريبية للباحثين السودانيين بالمراكز البحثية المصرية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى يفند 15 شائعة حول قانون المستشفيات الجامعية.. خالد عبد الغفار: لا لفصل المستشفيات عن كليات الطب.. ويشدد: لن يتم خصخصتها ولا مساس بمجانية العلاج نهائيا..ويؤكد: "محدش يقلق مفيش نظرية مؤامرة"

جامعه عين شمس

عين شمس

وزير التعليم العالى

خالد عبد الغفار




لا تفوتك
فيديو.. الحكومة تنفى 12 شائعة فى 6 أيام.. أبرزها طرح عملة معدنية بـ100جنيه

فيديو.. الحكومة تنفى 12 شائعة فى 6 أيام.. أبرزها طرح عملة معدنية بـ100جنيه

التعليم: الفائزون بمسابقة العقود المؤقتة يتسلمون العمل مارس المقبل

التعليم: الفائزون بمسابقة العقود المؤقتة يتسلمون العمل مارس المقبل

مش أى نجم ينفع كرتون.. تعرف على النجوم الأكثر شهرة فى أفلام ديزنى.. عبد الوارث عسر له السبق.. الفخرانى وعبلة كامل ومنى زكي وهنيدى والسقا وحماقى برعوا فى الدبلجة.. وأبوزهرة كافأته ديزنى بـ 10 آلاف دولار

مش أى نجم ينفع كرتون.. تعرف على النجوم الأكثر شهرة فى أفلام ديزنى.. عبد الوارث عسر له السبق.. الفخرانى وعبلة كامل ومنى زكي وهنيدى والسقا وحماقى برعوا فى الدبلجة.. وأبوزهرة كافأته ديزنى بـ 10 آلاف دولار

بالصور.. الأبطال الحقيقيون لشخصيات نجوم الكرة فى السينما المصرية.. شحاتة أبو كف يفجر أزمة "الشقة" مع على خليل فى الزمالك.. الحريف بطل "حافى" أخفق فى الأهلى.. ومتعب "العالمى" فى شاشات السينما

بالصور.. الأبطال الحقيقيون لشخصيات نجوم الكرة فى السينما المصرية.. شحاتة أبو كف يفجر أزمة "الشقة" مع على خليل فى الزمالك.. الحريف بطل "حافى" أخفق فى الأهلى.. ومتعب "العالمى" فى شاشات السينما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة