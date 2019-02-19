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وزير الأوقاف يدين الحادث الإرهابى.. ويؤكد: الإسلام برىء من كل هذه الأعمال الإجرامية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:47 ص
وزير الأوقاف يدين الحادث الإرهابى.. ويؤكد: الإسلام برىء من كل هذه الأعمال الإجرامية موقع الحادث الارهابى بالدرب الأحمر
كتب إسماعيل رفعت
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أدان الدكتور  محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الحادث الإرهابى الذى وقع مساء اليوم بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر بالقاهرة، مؤكدا أن الإسلام بريء من كل هذه الأعمال الإجرامية، وأن من يقدم على سفك دماء الأبرياء بتفجير نفسه منتحر يعجل بنفسه إلى غضب الله (عز وجل)، وأن سفك دماء الأبرياء وترويع الآمنين من أكبر الكبائر.

 

وثمن وزير الأوقاف يقظة رجال الأمن في سرعة وصولهم إلى الإرهابيين المخربين، محتسبا شهداءهم عند الله تعالى، سائلا الله (عز وجل) لهم واسع الرحمة والمغفرة ولأسرهم الصبر والسلوان وخالص العزاء، داعيا الله (عز وجل) أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .

 

 

 


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