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وزير إعلام اليمن يدين الصمت الدولى إزاء مأساة قبائل جحور والحصار الحوثى لها

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 04:25 م
وزير إعلام اليمن يدين الصمت الدولى إزاء مأساة قبائل جحور والحصار الحوثى لها وزير الاعلام اليمنى
إيمان حنا
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أدان وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الأريانى، الصمت الدولى إزاء المعاناة الإنسانية التى تعانى منها قبائل جحور اليمنية بسبب حصار الميليشا الحوثية والتعرض للضرب والقصف، مشيرا إلى أن ما تقوم به المليشيا الحوثية الإيرانية ضد قبائل حجور من حصار وقصف على القرى وتدمير للمنازل وقتل وتهجير للمدنيين هى جرائم حرب وإبادة جماعية، هو امتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الإنسانية والتى ممارستها المليشيا منذ انقلابها على الدولة بحق المواطنين فى مناطق سيطرتها.

 

أضاف الأريانى، فى سلسلة تغريدات له على "تويتر"، أن سياسة الكيل بمكيالين تتضح فى الصمت الدولى وتجاهل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان لجرائم الحرب التى ترتكبها المليشيا الحوثية بحق المواطنين فى حجور وتثير علامات الاستفهام مقارنة بصوتها العالى والحديث عن الكلفة الانسانية بعد إطلاق عملية تحرير مدينة الحديدة.

 

يذكر أنه منذ عدة اشهر تفرض المليشيا الحوثية حصار مطبق على قبائل حجور وتنكل بأبنائها الجمهوريين وتلاحقهم فى صنعاء وباقى مناطق سيطرتها، ومنذ شهر عادت لتشدد حصارها عليهم وتمنع امدادات المياه وتقصف قراها بالأسلحة الثقيلة وتدمر المنازل وتقتل الشيوخ والنساء والأطفال.


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