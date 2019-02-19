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وزيرة الهجرة تكشف كواليس وترتيبات مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 09:54 ص
وزيرة الهجرة تكشف كواليس وترتيبات مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب ـ محمود راغب
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أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن سعادتها بالتعاون مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، لتنظيم النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع والذى سيأتى تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار".
 
وقالت وزيرة الهجرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المؤتمر يستهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية وكذلك الترويج لخريطة مصر الاستثمارية، مؤكدة أنه آن الآوان أن يدرك المصريون فى الخارج حجم الفرص الاستثمارية الموجودة فى الدولة المصرية وهو ما سيسعى له المؤتمر المرتقب.
 
وأضافت وزيرة الهجرة قائلة :"نحاول قدر الإمكان إزالة كافة الأفكار السلبية وغير الصحيحة عن فرص الاستثمار فى مصر"، مؤكدة أن التعاون مع وزارة الاستثمار لتنظيم هذا المؤتمر يأتي فى مرحلة هامة ليس فقط لتوصيل رسالة للمصريين بالخارج بأن الدولة المصرية تفتح ذراعيها لكل المصريين فى الخارج للاستثمار فى وطنهم، ولكن أيضا توصيل رسالة للعالم الخارجى بمناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية التى تتيحها الدولة المصرية فى ظل الطفرة الاقتصادية التى تشهدها البلاد .
 
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن فريق عمل من الوزارتين سيعقد لقاءات مستمرة للإعداد للمؤتمر والخروج بأفضل صورة له وإعطاء صورة إيجابية عن فرص الاستثمار فى مصر ، لافتة إلى أنه من المرتقب خلال الأسبوع المقبل الاعلان عن تصميم نموذج لتسجيل البيانات للمستثمرين من المصريين بالخارج للمشاركة فى المؤتمر.
 

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