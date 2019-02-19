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وزيرة الهجرة تشهد عروضا فنية للأطفال ذوى القدرات الخاصة بمصر وقبرص واليونان وأرمينيا

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 04:15 م
وزيرة الهجرة تشهد عروضا فنية للأطفال ذوى القدرات الخاصة بمصر وقبرص واليونان وأرمينيا جانب من عروض احتفالية "إحياء الجذور"
كتب محمود راغب
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شهدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدار الأوبرا، عروضا فنية قدمها عدد من ذوى القدرات الخاصة من جاليات دول (أرمينيا - قبرص - اليونان).
 
وجاء ذلك خلال احتفالية "إحياء الجذور"، بدار الأوبرا، التى تنظمها وزارة الهجرة بمشاركة الجاليات من الدول "أرمينيا وقبرص واليونان" ضمن ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتورة سهير عبد القادر، والدكتورة عزة العشماوي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وسفراء دول اليونان وأرمينيا وقبرص.
 
وشهدت فعاليات الاحتفالية عرض فني لمجموعة من أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة المنتمين لمؤسسة "أولادنا" من خلال غناء أغنيات "حلوة يا بلدي" و"فيها حاجة حلوة"، وفقرات البيانو التي قدمتها واحدة من «أولادنا» المصريين من ذوي القدرات الخاصة، وغناء أحد المواهب المصرية الشابة واحدة من أجمل الاغنيات اليونانية.
 
كما شهدت الاحتفالية فقرة فنية فلكلورية من فن الزوربا والتانجو من اليونان، بمشاركة تلاميذ المدرسة العبيدية اليونانية بالقاهرة، تلتها فقرات استعراضية أرمينية، قدمتها الجالية الأرمينية في مصر، جاء بعد ذلك عرض المسرحية الفنية المقدمة من مؤسسة أولادنا، قدم الفقرات أطفال وشباب من ذوي القدرات الخاصة وفنانين موهوبين من مصر واليونان وقبرص وأرمينيا.
 
يذكر أن مبادرة "إحياء الجذور" أطلقتها وزارة الهجرة مع الجانب اليوناني والقبرصي للاحتفاء بجالياتهم التي كانت ومازالت تعيش بمصر.
 
وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، شاركت الجمعة الماضية، فى فعاليات افتتاح ملتقى "أولادنا" لفنون ذوى الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، الجمهورية، وبحضور وزراء التضامن والثقافة والسياحة والشباب والرياضة، ونخبة من أبرز رموز الفكر والسياسة والفن وغيرهم.
 
يذكر أن ملتقى "أولادنا" تقيمه مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة وتستمر فعالياته حتى 22 من نفس الشهر بمشاركة 37 دولة من خلال فرق استعراضية وفنون تشكيلية وأفلام سينمائية وعروض مسرحية، بالتعاون مع وزارات الهجرة والشباب والثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي.
 
 
جانب من عروض احتفالية إحياء الجذور (1)
خلال احتفالية إحياء الجذور (1)

جانب من عروض احتفالية إحياء الجذور (2)
جانب من عروض احتفالية إحياء الجذور (2)

جانب من عروض احتفالية إحياء الجذور (3)
جانب من عروض احتفالية إحياء الجذور (3)

جانب من عروض احتفالية إحياء الجذور (4)
جانب من عروض احتفالية إحياء الجذور (4)

جانب من عروض احتفالية إحياء الجذور (5)
جانب من عروض احتفالية إحياء الجذور (5)

جانب من عروض احتفالية إحياء الجذور (6)
جانب من عروض احتفالية إحياء الجذور (6)

جانب من عروض احتفالية إحياء الجذور (7)
جانب من عروض احتفالية إحياء الجذور (7)

جانب من عروض احتفالية إحياء الجذور (8)
جانب من عروض احتفالية إحياء الجذور (8)

جانب من عروض احتفالية إحياء الجذور (9)
جانب من عروض احتفالية إحياء الجذور (9)

جانب من عروض احتفالية إحياء الجذور (10)
جانب من عروض احتفالية إحياء الجذور (10)
 
 
 

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