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وزارة الرى: إزالة 44 ألفا و782 حالة تعد على نهر النيل

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 03:00 ص
وزارة الرى: إزالة 44 ألفا و782 حالة تعد على نهر النيل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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كشف تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل أنه تمت إزالة 44 ألفا و782 حالة تعد على النيل فى 16 محافظة منذ 5 يناير 2015، من إجمالى 50 ألفا و399 مخالفة.

 

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 48 ألفا و773 مخالفة جديدة، وذلك فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية فى كل المحافظات المطلة على نهر النيل.

 

وكان وزير الرى قد كلف مصالح وهيئات الوزارة بتكثيف حملات إزالة التعديات على كل المجارى المائية، "النيل والترع والمصارف" وإعداد تقرير بشكل أسبوعى عن الإزالات التى تم تنفيذها، وذلك للانتهاء من كل التعديات خلال العام الحالى.

وأكدت وزارة الموارد المائية والرى أنها ملتزمة بتنفيذ القانون، خاصة فيما يتعلق بنهر النيل والمجارى المائية منعا لاستشراء التعديات والمخالفات فى ذات الوقت الذى توجه فيه الدولة وتحشد جهودها لإزالة التعديات والمخالفات عليه، وأن أى أعمال خاصة أو نفع عام تتم داخل حرم نهر النيل تتم طبقا للقانون والاشتراطات واللوائح التى يحددها، وأن مصر الجديدة التى ينشدها الجميع هى دولة المؤسسات والقانون والحقوق والواجبات، كما أن غالبية المخالفات والتعديات التى يتعرض لها نهر النيل والمجارى المائية تأتى من عدم الالتزام والتجرؤ على القوانين وعدم السير فى إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة التى حددها القانون.

 

جدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى، وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.


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