كتب محمود عبد الراضي

"هو مين " أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر ونجاح الداخلية فى التصدى لبؤرتين إرهابيتين فى العريش.

جاء ذلك عقب جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية، لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، حيث أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وقامت قوات الأمن بمحاصرته، وأثناء ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته، مما أسفر عن مقتل الإرهابى واستشهاد ضابط وأمينى شرطة من الأمن الوطنى ومن مباحث القاهرة، وإصابة ضابطين.

وأنقذت يقظة الأجهزة الأمنية وحرفيتها فى تتبع الإرهابى سكان المنطقة من كارثة حقيقية، كما أحبططت مخططاته الإرهابية باستهداف المواطنين ورجال الشرطة والشخصيات المهمة.