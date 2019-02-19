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هوندا تغلق مصنعها الوحيد فى بريطانيا مع اقتراب البريكست

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:42 ص
هوندا تغلق مصنعها الوحيد فى بريطانيا مع اقتراب البريكست سيارة هوندا ـ صورة أرشيفية
لندن (رويترز)
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قال عضو بالبرلمان لرويترز إن شركة صناعة السيارات اليابانية هوندا ستعلن إغلاق مصنع السيارات الوحيد لها فى بريطانيا فى 2022 مما سيؤدى لفقد 3500 وظيفة، فى أحدث ضربة لصناعة السيارات فى بريطانيا مع اقتراب انسحابها من الاتحاد الأوروبى.

ومصنع هوندا فى سويندون بجنوب إنجلترا هو الثانى الذى ستغلقه هوندا فى 2022. وقالت شركة صناعة السيارات قبل أكثر من عام إنها ستغلق أحد مصانعها فى اليابان فى 2022 سعيا لدمج مواقع الإنتاج مع تركيزها على تكنولوجيا السيارات الجديدة.

أنتجت هوندا أكثر من 160 ألف سيارة فى سويندون حيث تصنع النسخة الهاتشباك من الطراز سيفيك الرائج، أى أقل بقليل من عشرة بالمئة من إجمالى انتاج بريطانيا البالغ 1.52 مليون سيارة.

وقال جاستين توملينسون عضو البرلمان من سويندون أمس الاثنين، إنه اجتمع مع وزير الأعمال وممثلين من هوندا حيث أكدوا الخطوة.

وأضاف لرويترز "من المقرر صدور بيان صباح غد. من الواضح أن الخبر انتشر مبكرا."

 


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