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هتافات ضد الإرهاب وزغاريد للنساء بجنازات شهداء حادث الدرب الأحمر..فيديو وصور

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 04:02 م
هتافات ضد الإرهاب وزغاريد للنساء بجنازات شهداء حادث الدرب الأحمر..فيديو وصور جنازات شهداء حادث الدرب الأحمر
كتب محمود عبد الراضي
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شهدت الجنازات الشعبية لشهداء الشرطة بحادث الدرب الأحمر هتافات من المواطنين والمشاركين بالجنازة ضد الإرهاب وسط زغاريد من النساء فرحا بمنزلة الشهيد.

وأنقذت يقظة الأجهزة الأمنية وحرفيتها فى تتبع الإرهابى، سكان المنطقة من كارثة حقيقية، كما أحبططت مخططاته الإرهابية، باستهداف المواطنين ورجال الشرطة والشخصيات الهامة.

وجاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية، للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية، لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 من الشهر الجارى، حيث أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وقامت قوات الأمن بمحاصرته، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته، مما أسفر عن مقتل الإرهابى واستشهاد ضابط وأمينى شرطة من الأمن الوطنى ومن مباحث القاهرة، وإصابة ضابطين.

جنازات شهداء حادث الدرب الأحمر (1)
 
جنازات شهداء حادث الدرب الأحمر (2)
 
جنازات شهداء حادث الدرب الأحمر (3)
 
جنازات شهداء حادث الدرب الأحمر (4)
 
جنازات شهداء حادث الدرب الأحمر (5)
 

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