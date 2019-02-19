ننشر التقرير الطبى لإحدى مصابات حادث الدرب الأحمر الإرهابى

كتب سيد الخلفاوى و أيمن رمضان

ينشر اليوم السابع" التقرير الطبى للمواطنة "حلاوتهم زينهم إبراهيم"، المصابة فى الحادث الإرهابى الذى وقع بالدرب الأحمر بمنطقة الحسين.

وأظهر التقرير الطبى، إصابة "حلاوتهم"، بجرح عابر فى بالفخذ الأيمن وشروخ بعظمة القدم اليمنى.

وكان قد نجح ضباط الأمن الوطنى- فى خطوة تكشف يقظة الأجهزة الأمنية- فى رصد وتتبع أحد العناصر الإرهابية المتهم بإلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، حيث أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.



