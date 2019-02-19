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نقيب الصحفيين يشيد بيقظة رجال الأمن ونجاحهم فى ملاحقة إرهابى الدرب الأحمر

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:42 م
نقيب الصحفيين يشيد بيقظة رجال الأمن ونجاحهم فى ملاحقة إرهابى الدرب الأحمر عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين
كتب محمد السيد
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ندد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، بأقسى العبارات، العمل الإرهابى الخسيس الذى وقع فى منطقة الدرب الأحمر بوسط القاهرة، ما أسفر عن استشهاد 3 من رجال الأمن، وإصابة آخرين.
 
وأشاد سلامة فى بيان له، بيقظة رجال الأمن، ونجاحهم فى اكتشاف وملاحقة هذا الإرهابى، مشددا على وقوف أبناء الشعب المصرى، خلف مؤسسات الدولة، وأجهزة الأمن فى جهودها، من أجل اجتثاث فلول عصابات الإرهاب من جذورها.
 
وذكر نقيب الصحفيين، أن مصر تشهد وجود مؤشرات نهضة حقيقية في الداخل والخارج، وهو ما يمنح المصريين طاقة أمل كبيرة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والشرطة وبمساعدة من الشعب المصرى، استطاعت أن تنقذ مصر من مخطط كبير لإسقاط الدولة، مشيرا إلى أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو الأمام ولتحقيق هدفها فى الإصلاح والتنمية، مشيرًا إلى أن تلك المحاولات اليائسة لن تنال من عزيمة المصريين أو تكسر إرادتهم، بل أنها سوف تكون قوة دافعة إضافية لهم لاستكمال مسيرة الإنطلاق والتطور.
 
 
 
 

 

 


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