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نقابة البيطريين: دراستان لبحث وضع صندوق التكافل الحالى وإنشاء آخر جديد

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 08:33 م
نقابة البيطريين: دراستان لبحث وضع صندوق التكافل الحالى وإنشاء آخر جديد الدكتور محمد شفيق عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور محمد شفيق، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، أمين صندوق التكافل الاجتماعى، إن الصندوق بدأ فى إجراء دراستين اكتواريتين لتناول الوضع الحالى للصندوق، والثانية لإنشاء صندوق تكافل جديد، بمزايا جديدة للأعضاء، مشيرا إلى أنه سيتم تسجيل الصندوق الجديد فى الهيئة العامة للرقابة المالية، لتلافى أى مشكلة قد يواجهها.
 
وأوضح شفيق، فى بيان، أنه تم وضع خطة زمنية للانتهاء من الدراستين، خلال فترة من 3 إلى 4 أشهر من الآن، ليتم الإعلان عن مشروع الصندوق الجديد، وطرق الاشتراك فيه، وكيفية توفيق أوضاع أعضاء الصندوق القديم لأوضاعهم، وكيفية الجمع بين عضوية الصندوقين، أو النقل إلى الجديد.
 
وأشار أمين صندوق التكافل، إلى أنه تم إجراء عدة محاولات من قبل مجالس النقابة المتعاقبة، لتسجيل الصندوق الحالى فى الهيئة العامة للرقابة المالية، إلا أنها جميعا كانت دون جدوى، نظرا لافتقاد الصندوق لأسس حسابية، تمنحه شخصية اعتبارية بعيدة عن النقابة، لافتا إلى أنه تم اعتبار الصندوق جزء من الأنشطة الاجتماعية مثل الرحلات والإعانات، ذلك الأمر الذى أدى بدوره إلى صعوبة تسجيله بالهيئة. 
 
ولفت الدكتور محمد شفيق، إلى أن صندوق التكافل الحالى، يعمل بشكل جيد، حيث تم صرف 3 ملايين و335 ألف جنيه للمستفيدين، والبالغ عددهم حوالى ٢٤٤ طبيبا بيطريا، خلال 2018.

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