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نادى القضاة يدين حادث الدرب الأحمر الإرهابى ويؤكد: ندعم رجال الشرطة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:08 ص
نادى القضاة يدين حادث الدرب الأحمر الإرهابى ويؤكد: ندعم رجال الشرطة حادث الدرب الأحمر الإرهابى-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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أدان نادى قضاة مصر بأشد عبارات الاستنكار الحادث الإرهابي الذي وقع أمس جراء تفجير أحد العناصر الإرهابية نفسه فى منطقة الدرب الأحمر بشارع الأزهر، مما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين من  رجال الشرطة  البواسل ومن المارة الأبرياء.

وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أصدر بيان، بشأن الحادث الإرهابى الذى وقع أمس بتفجير أحد العناصر الإرهابية نفسه فى منطقة الدرب الأحمر. 

جاء فيه " وإذ يعرب نادي القضاة عن خالص تعازيه وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء ودعاء قضاة مصر للمصابين بتمام الصحة والعافية، فإنه يؤكد أن تلك الأعمال الإرهابية  الخبيثة لهى أكبر  دليل على النفوس  الخربة والعقول  المغيبة لهؤلاء الشرذمة من الإرهابيين الذين انتزعت من قلوبهم كل معاني الإنسانية  والرحمة، وبرأت منهم ومن أفعالهم الشيطانية كل الأديان السماوية، وشاهد  عليهم  أمام البشرية على سوء عاقبتهم  فلقد قتلوا وروعوا   الأبرياء  ويتموا   الأطفال وأثكلوا  الأمهات وكسروا القلوب وخسروا دينهم ودنياهم  فصدق فيهم  قوله سبحانه وتعالى بِسْم الله الرحمن الرحيم  (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [سورة النساء ـ الآية 93]

وصدق فيمن أعانهم  ودعمهم وساعدهم  قوله سبحانه وتعالى بِسْم الله الرحمن الرحيم   (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [سورة المائدة ـ الآية 33]

صدق الله العظيم

كما يؤكد  نادي القضاة تضامنه مع رجال الشرطة البواسل في دفاعهم  بكل بسالة  عن أمن المواطنين وسلامهم الاجتماعي، باذلين الجهد ومواصلين العطاء، مؤكدين أنهم، العين الساهرة  بقيامهم بواجبهم الوطني  بحماية الجبهة الداخلية لمصرنا الغالية ليبيت جموع أفراد الشعب المصري العظيم، آمنين على يومهم وغدهم ومستقبلهم

 كما يعرب  نادي القضاة عن تقديره  للدور البطولي الذي يقومون به، حفاظا على أمن وسلامة الشعب المصري، مؤكدا وقوف جميع أبنائه خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن فى جهودها من أجل اجتثاث بؤر  الإرهاب السرطانية من جذورها.

 

 


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