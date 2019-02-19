video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نائب وزيرة التخطيط يلتقى ممثل البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لمناقشة تطوير نظم المتابعة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:44 ص
نائب وزيرة التخطيط يلتقى ممثل البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لمناقشة تطوير نظم المتابعة أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون التخطيط
كتبت – منى ضياء
إضافة تعليق

التقى الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون التخطيط، أريلد هيج نائب مدير مكتب التقييم المستقل التابع للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وذلك لبحث ومناقشة مؤتمر قدرات التقييم الوطنية لعام 2019.

وأكد كمالى فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن اللقاء يأتى فى إطار حرص وزارة التخطيط على تطوير نظم المتابعة والتقييم فى مصر هدفاً لرفع كفاء الخدمات المقدمة للمواطنين وإدارة الاستثمارات العامة.

وأشار إلى مجهودات الوزارة فى تطوير عملية التقييم والمتابعة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد متابعة الخطة الاستثمارية، وكذلك المنظومة الالكترونية لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة، لافتاً إلى ما أحدثته المنظومتين من طفرة فى نظام إعداد الخطة والمتابعة فى مصر من خلال التحول من النظام الورقى إلى النظام الالكترونى، والتى تتيح خدمة إعداد الخطة والمتابعة لجميع الجهات الحكومية بصورة الكترونية.

وأضاف كمالى أن الوزارة أطلقت المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم" فى إطار تنفيذ مُستهدفات رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بتطوير منظومتى التخطيط والمتابعة، لافتا إلى أن المنظومة تستهدف رصد مستوى الإنجاز المُحقق فى تنفيذ برنامج عمل الحكومة (2018-2022) وما ينبثق عنه من خطط سنوية للتنمية المستدامة، وبما يُفيد فى تقييم الأداء الحكومى بشكل ربع سنوى لتمثل بذلك أول أداة إلكترونية فعالة يتم تصميمها لمتابعة وتقييم الأداء الحكومى، حيث تتضمن خطط عمل تنفيذية تفصيلية لكافة أجهزة الدولة من خلال مؤشرات أداء لقياس الأثر التنموى والتنافسية والتنمية المستدامة مُوزعة على سنوات برنامج الحكومة الأربع، مؤكداً أن الوزارة تستهدف أن تكون تلك المنظومة أداة فعالة فى تحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التى تواجه الأجهزة الحكومية فى تحقيق مستهدفاتها، واكتشاف نقاط القصور فى الأداء وتصحيحها بشكلٍ عاجل من خلال إيجاد الحلول المُناسبة له.

وأكد الطرفان على أهمية المتابعة والتقييم فى دعم صياغة السياسات المعتمدة على الأدلة، بالإضافة إلى أهمية التطور نحو المتابعة القائمة على الأثر.

جدير بالذكر أن مؤتمر قدرات التقييم الوطنية لعام 2019 يعد بمثابة منصة لتبادل الخبرات بين الدول المختلفة حول آليات وأساليب التقييم والمتابعة، ومناقشة التحديات التى تواجه عملية التقييم والمتابعة، إلى جانب استخلاص الدروس التى تمكن الدول من الاستفادة من التجارب المتبادلة ويتم تنظيم المؤتمر كل سنتين منذ عام 2009، ومن المقرر تنظيم المؤتمر فى نسخته الخامسة هذا العام خلال شهر أكتوبر المقبل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة التخطيط وجامعة النيل توقعان بروتوكولا لإنشاء مصنع مصغر "مايكرو فاكتورى"

وزارة التخطيط: تدريب 221.5 ألف معلم على نظام التعليم الجديد

اخبار الاقتصاد

الأمم المتحدة

وزارة التخطيط

الأهداف الإنمائية

التنمية المستدامة




لا تفوتك
صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة