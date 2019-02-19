موسكو: سوريا تفتح ممرين إنسانيين لخروج اللاجئين بمساعدة روسية

موسكو (أ ش أ)

قررت الحكومة السورية اليوم الثلاثاء، فتح ممرين إنسانيين لخروج اللاجئين من مخيم الركبان إلى أماكن إقامة آخرى بالتعاون مع روسيا؛ وذلك وفقا لما أعلنه رئيس المركز الوطنى الروسى لإدارة الدفاع الذاتى الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف.

وقال ميزينتسيف -فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم "إن اليوم بدأ تنفيذ إعلان موسكو ودمشق الصادر منذ عدة أيام، حول فتح معبرين إنسانيين لخروج المواطنين السوريين من مخيم الركبان فى بلدتى جليب، وجبل الغراب جنوب شرقى البلاد".

وأضاف أنه "فى هاتين النقطتين توجد مراكز لتقديم المساعدة الطبية ومركزا للتفتيش، ومراكز لتقديم الطعام، وكذلك مركز للهلال الأحمر السورى، إضافة إلى فرق متخصصة روسية، وسورية تخضع لحماية الشرطة العسكرية الروسية والقوات السورية.

يذكر أن مراكز التنسيق الروسية السورية بشأن إعادة اللاجئين السوريين أكدت أن موسكو سوف تساعد سوريا على فتح ممرين إنسانيين للنازحين الراغبين فى مغادرة مخيم الركبان.