video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19/2/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19/2/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الإخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء.


أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء  فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى:


مواقيت الصلاة فى القاهرة

الفجر 5:05 ص

الظهر 12:09

العصر 3:21

المغرب 5:47

العشاء 7:04

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

الفجر 5:10 ص

الظهر 12:14

العصر 3:24

المغرب 5:50 م

العشاء 7:08 م
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

الفجر 5:01

الظهر 12:05

العصر 3:16 م

المغرب 42: 5 م

العشاء 7:00 م


مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

الفجر 4:53 ص

الظهر 11:57

العصر 3:11

المغرب 5:37 م

العشاء 6:52 م


 مواقيت الصلاة فى أسوان

الفجر 4:58 ص

الظهر 12:03

العصر 3:19 م

المغرب 5:46 م

العشاء 6:59

 

 ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان، والعاصمة الإماراتية أبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى:

مكة

الفجر 5:29 ص

الظهر 12:35

العصر 3:53 م

المغرب 6:23 م

العشاء 7:33 م

 

المدينة المنورة

الفجر 5:30 ص

الظهر 12:35

العصر 3:52 م

المغرب 6:22 م

العشاء 7:32 م



الرياض

الفجر 5:02 ص

الظهر 12:07

العصر 3:23 م

المغرب 5:53 م

العشاء 7:04 م


مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

الفجر 4:50


الظهر 11:54

العصر 3:06 م

المغرب 5:34

العشاء 6:49 م


مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

الفجر 5:31 ص

الظهر 12:37

العصر 3:53 م

المغرب 6:19 م

العشاء 7:33 م


 مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

الفجر 5:38 ص

الظهر 12:41

العصر 3:49 م

المغرب 6:15 م

العشاء 7:35


مواقيت الصلاة بالكويت

الفجر 4:58 ص

الظهر 12:02

العصر 3:15 م

المغرب  5:40 م

العشاء 6:57 م
 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طقس اليوم مائل للبرودة على معظم الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18-2-2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر




لا تفوتك
فيديو.. الحكومة تنفى 12 شائعة فى 6 أيام.. أبرزها طرح عملة معدنية بـ100جنيه

فيديو.. الحكومة تنفى 12 شائعة فى 6 أيام.. أبرزها طرح عملة معدنية بـ100جنيه

التعليم: الفائزون بمسابقة العقود المؤقتة يتسلمون العمل مارس المقبل

التعليم: الفائزون بمسابقة العقود المؤقتة يتسلمون العمل مارس المقبل

مش أى نجم ينفع كرتون.. تعرف على النجوم الأكثر شهرة فى أفلام ديزنى.. عبد الوارث عسر له السبق.. الفخرانى وعبلة كامل ومنى زكي وهنيدى والسقا وحماقى برعوا فى الدبلجة.. وأبوزهرة كافأته ديزنى بـ 10 آلاف دولار

مش أى نجم ينفع كرتون.. تعرف على النجوم الأكثر شهرة فى أفلام ديزنى.. عبد الوارث عسر له السبق.. الفخرانى وعبلة كامل ومنى زكي وهنيدى والسقا وحماقى برعوا فى الدبلجة.. وأبوزهرة كافأته ديزنى بـ 10 آلاف دولار

بالصور.. الأبطال الحقيقيون لشخصيات نجوم الكرة فى السينما المصرية.. شحاتة أبو كف يفجر أزمة "الشقة" مع على خليل فى الزمالك.. الحريف بطل "حافى" أخفق فى الأهلى.. ومتعب "العالمى" فى شاشات السينما

بالصور.. الأبطال الحقيقيون لشخصيات نجوم الكرة فى السينما المصرية.. شحاتة أبو كف يفجر أزمة "الشقة" مع على خليل فى الزمالك.. الحريف بطل "حافى" أخفق فى الأهلى.. ومتعب "العالمى" فى شاشات السينما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة