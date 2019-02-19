مكتبة الإسكندرية تنظم نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى

ويقوم المشاركون من خلال النموذج الذي يمتد من شهر فبراير حتى نهاية شهر مارس 2019بمحاكاة عدد من الهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي، بعد أن يتم إكسابهم المهارات والمعلومات اللازمة لذلك.

و ينقسم هذا النموذج إلى ثلاث مراحل، يبدأ بالمرحلة التحضيرية، وفيها يتم شرح هيكل الاتحاد الأوروبي، وعلاقته بدول جنوب المتوسط، والتحديات التي يواجهها الاتحاد، وأهم القضايا التي سيتناولها نموذج المحاكاة. أما المرحلة الثانية، فيتم فيها تقسيم المشاركين على المجالس المكونة لنموذج المحاكاة، وهي: المجلس الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، ومنظمة حلف شمال الأطلسي " الناتو"، والبنك الأوروبي للاستثمار، والمحكمة الأوروبية العليا. ويقوم المشاركون في هذه المرحلة، بتناول القضايا والتحديات بشكل أعم. ثم يلي ذلك المؤتمر الختامي، الذي يتم فيه عرض القضايا وطرح أفضل الحلول المقترحة، ثم التصويت على هذه الحلول.

ويتطرق النموذج لعدة موضوعات سياسية واقتصادية على الصعيد العالمي والمحلي ليكون نافذة علم يستكشف المشاركون من خلالها أحوال العالم ويتعرفون على كيفية إدارة الأزمات والشئون الدولية، وليساعدهم على إتقان فنون اتخاذ القرار، ويدفعهم لاستغلال ما يملكون من طاقات لينتقل بهم من مقاعد المتفرجين السلبية إلى الصفوف الأولى لصناع التقدم والتغيير.

كما ينظم مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بمكتبة الإسكندرية، محاضرة بعنوان "اندثار القوارب الشراعية المصرية: دراسة آنية للبقايا التراثية البحرية التقليدية"، يلقيها زياد مرسي من جامعة ساوثهامبتون بالمملكة المتحدة، الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الأربعاء القادم