مكافحة المخدرات تضبط تشكيل عصابة بحوزتهم حشيش وأفيون

كتب - محمود عبد الراضي

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من مخدرى الحشيش والأفيون و6 قطع أسلحة نارية وذخائر.

جاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للتصدى لجرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة ، وضرب أوكارها وضبط القائمين عليها.

وقامت الإدارة بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج وقوات الأمن المركزى، استهدفت تشكيلاً عصابياً بمنطقة تل الزوكى بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج، ضم عدد من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة مستخدمين الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وأسفرت الحملة عن ضبط عناصر التشكيل العصابى.

عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت ( واحد كيلو جرام ) ، و150 جرام أفيون وبندقية آلية عيار 7,62×39مم و( 2 ) طبنجة عيار 9مم ، و( 2 ) فرد خرطوش مختلفة الأعيرة ، وبندقية خرطوش، وبندقية رش، و( 5 ) خزينة لبنادق آلية ، و ( 305 ) طلقة نارية مختلفة الأعيرة ، و( 4 ) قطع أسلحة بيضاء، و ( 2 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية و( 4 ) هواتف محمولة ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع وإستخدام الهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والدراجتين فى عملية النقل والترويج والأسلحة النارية والبيضاء والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.