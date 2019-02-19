video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 07:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"مفوضى مجلس الدولة" توصى برفض دعوى "حظر النقاب" بالأماكن العامة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 07:51 م
"مفوضى مجلس الدولة" توصى برفض دعوى "حظر النقاب" بالأماكن العامة مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

أودعت هيئة مفوض الدولة تقريرها الخاص بالدعوى رقم 17527 لسنة 72 ق، المعروفة إعلامياً بقضية "حظر النقاب" والذى أوصى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعى بالمصروفات.

 

واكد التقرير ، أن زى المرأة المسلمة يجب أن ينضبط وفق الشريعة الإسلامية المنصوص عليها فى المادة الثانية من الدستور، وأنه لا يجوز خروج "النقاب" من أصله الإباحى إلى الحظر المطلق والمنع التام، وإن كان ستر المرأة لوجهها ليس فرضاً وفق العديد من الآراء الفقهية، فإنه ليدخل فى دائرة المباحات وهو جائز.

 

وأشار الهيثم سعد المحامى المتدخل الهجومى فى الدعوى ، إلى أن التقرير استند إلى نصوص الدستور وما استقر من النصوص القانونية وأحكام المحكمة الإدارية العليا المتواترة، المؤكدة لتساوى المواطنين أما القانون وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، فإنه لا يجوز للجهة الإدارية أو أى جهة أخرى حظر ارتداء النقاب مطلقا، وأنه يحق للمرأة أن ترتدى الزى التى ترى فيه المحافظة على احتشامها و وقارها.

 

وأكد سعد أن هيئة المفوضين استندت إلى اعتبار أن ارتداء النقاب حق للمرأة المسلمة وحرية شخصية، وأن عدم قيام الدولة أو أجهزتها بفرض حظر النقاب فى المجتمع المصرى يتفق مع صحيح حكم القانون، ولا يشكل معه امتناع عن قرار إدارى سلبياً.

 

وأكد سعد أن التقرير أوصى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى مع ما يترتب على ذلك من آثار. مشيراً إلى أن التقرير أعلى قيمة الحرية الشخصية للمرأة المسلمة فى التمسك بدينها والتزام شريعته.

 

وطالب سعد مقيم الدعوى بالبحث عن الجامع المشترك بين المصرين وإعلاء المصلحة الوطنية وعدم انتهاج مثل هذا السلوك الذى يكرس لرفض فصيل كبير من المجتمع المصرى ويظهر عدم احترامه للمرأة وحقها فى اختيار ما يناسبها من زي، طالما توافق مع السلوك العام.

 

وأضاف سعد أن مثل هذه الدعاوى اليوم قد تتسبب فى مزيد من الاحتقان داخل المجتمع وتتعارض مع توجهات الدولة والقيادة المصرية فى زيادة اللحمة الوطنية، مشيراً إلى أن مثل هذه الدعاوى قد تتخذ زريعة لدى الجماعات المتطرفة فى استقطاب الشباب بحجة محاربة الدولة للشريعة، وهو ما نفته هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الصادر فى هذه القضية.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الفتوى والتشريع تُلزم محافظة القاهرة بتحصيل 23 مليون جنيه لصالح "الإسكان"

التأديبية العليا تجازى عميدة كلية ببورسعيد سمحت لزوجها بتصحيح مادة لنجلة شقيقتها

مجلس الدولة

القضاء الادارى

حظر النقاب




لا تفوتك
فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة