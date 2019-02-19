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مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: داعش تحاصر 200 أسرة فى سوريا

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:13 م
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: داعش تحاصر 200 أسرة فى سوريا تنظيم داعش
رويترز
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ذكرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم الثلاثاء أن هناك نحو 200 أسرة محاصرة فى منطقة صغيرة ما زالت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا وأن مقاتلى التنظيم يمنعون بعضها من الفرار.

وقالت باشليه فى بيان "كثير منها (الأسر)... لا يزال يتعرض (أيضا) لضربات جوية وبرية مكثفة من جانب التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية حليفته على الأرض".

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم باشليه في إفادة إن القانون الدولى يلزم قوات سوريا الديمقراطية التى تساندها الولايات المتحدة وتهاجم التنظيم المتشدد باتخاذ تدابير احترازية لحماية المدنيين الموجودين وسط المقاتلين الأجانب.


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