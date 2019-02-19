مصرع 3 مواطنين فى اصطدام دراجتين بخاريتين بإسنا

الأقصر - أحمد مرعى

لقي 3 مواطنين مصرعهم، في حادث اصطدام دراجتين بخاريتين بسبب السرعة الزائدة بقرية اصفون بمدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية، كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد باصطدام دراجتين بطريق الوحده البيطرية بقرية اصفون؛ وأسفر عن مصرع كل من "محمد. ا. ع" 10 سنوات، و"ايمن. م. ا" 47 سنة، و"وائل. ك. ع" 17 سنة، فتم نقل جثمانيهم لمشرحة مستشفى إسنا المركزي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.