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مصرع ربة منزل إثر تناولها أقراص سامة لحفظ الغلال فى البحيرة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 07:02 م
مصرع ربة منزل إثر تناولها أقراص سامة لحفظ الغلال فى البحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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لقيت ربة منزل مصرعها، إثر تناولها أقراص سامة لحفظ الغلال بمركز إيتاى البارود بالبحيرة، وذلك لمرورها بأزمة نفسية شديدة.
 
 
كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.
 
 
وبالفحص، تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إيتاى البارود، من المستشفى العام، بوصول "ن ع أ" 49 سنة، ومقيمة إيتاى البارود، مصابة بتسمم فسفورى وتوفيت فور وصولها المستشفى.
 
 
وأكد أهالى المتوفية، تناولها حبوب سامة لحفظ الغلال لمرورها بحاله نفسيه سيئة، ولم يتهموا أحد بالتسبب فى ذلك.
 
 
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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