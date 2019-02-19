video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:14 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصدران: السعودية تخفض صادرات الخام الخفيف لآسيا فى إبريل

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:05 م
مصدران: السعودية تخفض صادرات الخام الخفيف لآسيا فى إبريل أرامكو السعودية - ارشيفية
سنغافورة (رويترز)
إضافة تعليق
 قال مصدران مطلعان اليوم الثلاثاء إن السعودية، أكبر مصدر للنفط فى العالم، تعتزم تقليص إمدادات النفط الخام الخفيف المتجهة إلى المشترين الآسيويين لشهر إبريل.
 
وعلى عكس الشهرين السابقين، من المتوقع بحسب المصدرين أن يتوقف المنتج عن توريد إمدادات إضافية من الخام العربي الخفيف جدا فوق الأحجام المتعاقد عليها.

وأوضح المصدران أن الخطوة حسنت الطلب على الخامات الخفيفة عالية الكبريت، مثل مربان وداس من أبوظبي، في السوق الفورية الآسيوية، مما يقلص خصم أسعار تلك الخامات، ولم يتسن حتى الآن الوصول إلى أرامكو السعودية للحصول على تعليق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أرامكو وتوتال تطوران شبكة محطات وقود فى السعودية

وزير البترول يشهد توقيع عقد تعاون بين الشركة العربية لأنابيب البترول و"أرامكو" السعودية

أرامكو السعودية توقع اتفاقا مع أكسنز وتيكنيب بشأن تحويل النفط إلى كيماويات

النفط السعودى

امدادات النفط

ارامكو

السعودية




لا تفوتك
صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة