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الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:12 م
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مصادر: وحدة للقلعة المصرية تسعى لاقتراض 80 مليون دولار من التجارى الدولى

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:33 م
مصادر: وحدة للقلعة المصرية تسعى لاقتراض 80 مليون دولار من التجارى الدولى مصفاة نفط - ارشيفية
(رويترز)
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قالت 3 مصادر مصرفية لرويترز اليوم الثلاثاء، إن شركة تابعة للقلعة، وهى واحدة من أكبر شركات الاستثمار فى مصر، تسعى للحصول على قرض لأجل عام بقيمة 80 مليون دولار من البنك التجارى الدولى مصر.
 
وأضافت أحد المصادر أن "البنك التجارى الدولى يرتب قرضا بقيمة 80 مليون دولار لصالح الشركة المصرية للتكرير التابعة للقلعة لتمويل رأس المال العامل".
 
وتمثل المصرية للتكرير لشركة القلعة، ضوء الأمل الذى تتشبث به الشركة ومساهموها، لانتشالها من التعثر، والديون المتراكمة، وخسائرها المتتالية منذ قيدها بالبورصة.
 
وقال مصدر آخر لرويترز: "البنك التجارى الدولى خاطب بنوكا محلية للمشاركة فى القرض الذى تبلغ مدته عاما قابلا للتجديد".
 
ولم يبدأ حتى الآن تشغيل مصفاة النفط، التي تبلغ تكلفتها 4.3 مليار دولار وتمتلك القلعة نحو 20 بالمئة من أسهمها، رغم الإعلان أكثر من مرة عن قرب موعد التشغيل الذي يتم تأجيله باستمرار منذ نهاية 2015 على أمل أن يتم الافتتاح أخيرا هذا العام.

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