مسؤول باكستاني : محادثات طالبان مع أمريكا ستتأثر بلجوء الهند للعنف ضد باكستان

كابول )أ ش أ(

حذر المبعوث الباكستاني لدى أفغانستان زاهد نصر الله اليوم /الثلاثاء/ من أن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية ستتأثر إذا لجأت الهند للعنف ضد باكستان، ردا على الهجوم المسلح على إقليم كشمير.

تأتي تصريحات نصر الله في الوقت الذي ارتفعت فيه حدة التوترات بين الجارتين المسلحتين نوويا ، بسبب مقتل 40 من أفراد القوات شبه العسكرية الهندية في هجوم انتحاري استهدف منطقة بولواما بإقليم كشمير الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية.

ويؤكد المبعوثون الأمريكيون أن باكستان لها دور مهم تلعبه في جهود السلام الأفغانية.

ومن المقرر أن يلتقي ممثلو طالبان بمبعوث السلام الخاص الأمريكي زلماي خليل زاد في 25 فبراير الجاري في الجولة القادمة من المحادثات لإنهاء الحرب الأفغانية .