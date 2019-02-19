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مدير أمن الجيزة يشارك فى الجنازة العسكرية لشهيد الدرب الأحمر محمود أبو اليزيد

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 04:12 م
مدير أمن الجيزة يشارك فى الجنازة العسكرية لشهيد الدرب الأحمر محمود أبو اليزيد جانب من الجنازة
كتب بهجت أبو ضيف
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شارك اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة فى الجنازة العسكرية الخاصة بالشهيد محمود أبو اليزيد أمين شرطة الدرب الأحمر الذى استشهد خلال محاولة القبض على إرهابى وتفجير المتهم نفسه بحزام ناسف.

 

كما شارك فى الجنازة التى شهدتها منطقة إمبابة عدد من القيادات الأمنية، بالإضافة إلى أفراد أسرة الشهيد وزملائه وأصدقائه وعدد كبير من الأهالى الذين ودعوه بهتافات " لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله "

 

كان 3 من رجال الشرطة استشهدوا خلال مطاردة المتهم الذى القى عبوة ناسفة على قوة أمنية بميدان الجيزة الجمعة الماضية، بعد تحديد مكان إختباءه، وتحول جثمان الإرهابى إلى أشلاء.

 


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جنازة عسكرية

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