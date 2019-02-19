محافظ كفر الشيخ: تحصين 116 ألفا و283 رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية

كفر الشيخ _ محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، تم تحصين 116 ألف و283 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع والتسمم الدموى، بقرى مراكز محافظة كفرالشيخ، بالإضافة لترقيم وتسجيل الحيوانات، للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن جهود مديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالحكيم حامد أبو إسماعيل، مدير المديرية، وبمشاركة الإدارات المختصة متواصلة، لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها، مقدما الشكر لوزير الزراعة ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، ومدير عام الطب البيطرى والقائمين على الحملة بكفرالشيخ.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطرى، إنه من بداية عمل الحملة حتى الآن تم تحصين 73 ألفا و602 رأس أبقار، و36 ألفا 577 رأس جاموس، و5828 رأس أغنام، و276 رأس ماعز، بإجمالى 116 ألف و283 حيوانا، مؤكداً أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيدة والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربيين وأصحاب الحيوانات بتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية، ويتم تحصينها من خلال فرق متخصصة.

وأضاف أبو إسماعيل، أن كل لجنة من الـ37 لجنة بيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيدا بإقبال المواطنين واستجابتهم للحملة نظراً لزيادة الوعى البيطرى لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وكذلك التيسير الكبير على المواطنين بالانتقال إليهم سواء فى مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم لتحصين وترقيم الحيوانات.