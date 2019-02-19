محافظ دمياط تناقش معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية

دمياط معتز الشربينى

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والذى جاء بحضور اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد و رجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية و مديرى إدارات التخطيط والمتابعة والمشتريات بالديوان العام.

حيث تم خلال الاجتماع متابعة معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ وكذلك أعمال الرصف بالأسفلت و البلاطات الخرسانية بمدن وقرى المحافظة.

ووجهت المحافظ لرؤساء المراكز والمدن بسرعة الإنجاز فى تنفيذ جميع أعمال و مشروعات الخطة ووضع منظومة متكاملة لأداء تلك المهام وفقا للجدول الزمنية المحددة لها.

كما تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أعمال رصف الطريق الواقع بامتداد منطقة الجربى وذلك خلال الزيارة التى أجرتها اليوم لمدينة رأس البر.

حيث جارى رصف مسافة كيلو متر بعد إزالة الإشغالات والتعديات بالمنطقة وذلك بهدف إنشاء محور مرورى جديد لتخفيف العبء عن مدخل المدينة ووجهت المحافظ خلال الزيارة لرئيس الوحدة المحلية بالمدينة بإزالة الإشغالات المتبقية بالمنطقة وكذلك رفع المخلفات الناتجة عن المبانى تحت الإنشاء مؤكدة على الالتزام بالمعايير الخاصة بالرصف والانتهاء من تلك الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد.

كما تفقدت الدكتورة منال عوض أعمال تطوير بوابة رأس البر الغربية ، مؤكدة خلال الزيارة أنه سيتم تفعيل نظام بوابات تحصيل الرسوم الإلكترونية بدءا من الصيف المقبل.