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محافظ دمياط: استمرار فعاليات القافلة البيطرية لخدمة صغار المربيين بقرى المحافظة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 08:50 ص
محافظ دمياط: استمرار فعاليات القافلة البيطرية لخدمة صغار المربيين بقرى المحافظة قافلة بيطرية - صورة أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى
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أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار فعاليات القافلة البيطرية التى يقوم بتنفيذها معهد بحوث التناسليات الحيوانية برئاسة الدكتور إبراهيم جاد مدير المعهد، حتى نهاية الأسبوع الجارى، وذلك لخدمة صغار المربيين الأكثر احتياجا بالمجان.

وأشارت المحافظ، إلى أنه تم حتى الآن فحص 200 رأس اختبار حمل، وكذلك إجراء 25 عملية جراحية ما بين عمليات صغرى وكبرى فضلا عن إجراء فحص بجهاز السونار لعدد 50 حالة، مضيفة أنه تم تدريب الأطباء البيطريين على إجراء التشخيص وعلاج الحيوانات وكذلك استخدام التقنيات الحديثة فى مجال التناسليات وعلاج أمراض الضرk والاسهالات والالتهابات التنفسية فى حديثى الولادة مما يزيد مردود الاقتصاد القومى.

وذكرت الدكتورة منال عوض، أنه تم تنفيذ القافلة بقريتى السعدية القبلية وسيف الدين، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذها بقرية البصارطة اليوم الثلاثاء وبكفر البطيخ غدا الأربعاء والخميس بقرية الوسطانى.

 

 


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