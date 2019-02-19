محافظ بنى سويف يحيل رئيس الوحدة القروية والطاقم الطبى بالوحدة الصحية للتحقيق

بنى سويف - هانى فتحى

فاجأ المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف الوحدات الخدمية بقرية شريف باشا، حيث تفقد مستوى الخدمة بها، والتأكد من تواجد العاملين في أوقات العمل الرسمية والنوبتجيات فى الخدمات الحيوية التى تستلزم التواجد على مدار الساعة.

وبدأ المحافظ جولته بزيارة مقر الوحدة المحلية لقرية شريف باشا، ولاحظ ارتفاع نسبة غياب الموظفين وعدم تواجد رئيس الوحدة القروية، وأمر بإحالة المتغيبين ورئيس الوحدة القروية للتحقيق، وذلك بعد مراجعة سجلات الحضور والانصراف ومطابقتها بالحصر الفعلى بالإدارات وأماكن تأدية الخدمة مع مراجعة خطوط السير، موجها حديثه لرئيس القرية "الذي لحق بالمحافظ أثناء جولته" قائلا: "لازم تكون قدوة للعاملين بالوحدة، وأن تكون أول من يحضر للعمل وآخر من يخرج منها بعد انتهاء العمل".

ومن ناحية أخرى، وفي لفتة نوعية لترسيخ مبدأ الثواب والعقاب الذي ينتهجه المحافظ المستشار هاني عبد الجابر في منظومة العمل ، حيث أمر بصرف مكافأة شهر للعاملين والسائقين بالوحدة لالتزامهم بأوقات العمل الرسمية ونظافة مقر الوحدة في الصباح الباكر، بالإضافة إلى توجيهه بصرف مكافأة شهر لسكرتير الوحدة، والذي تواجد قبل أوقات العمل الرسمية.

كما أحال المحافظ العاملين والطاقم الطبي بالوحدة الصحية بالقرية للتحقيق، لعدم تواجدهم أثناء زيارته، موجهاً مسئولى التفتيش المالي والإداري باستثناء الموظفين المتواجدين،على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتغيبين، مشدداً على أنه لن يتهاون في جانب الالتزام والانضباط في الخدمات الحيوية التي يتعامل معها المواطن بشكل أساسي ويومى.

وتابع المحافظ انتظام العملية التعليمية بمدرسة القرية، حيث تفقد الفصول والمعامل وتبادل الحديث مع التلاميذ والمعلمين، وحضر جانباً من الشرح في بعض الحصص، موجها مدير المدرسة بالحفاظ دائماً على نظافة فناء المدرسة وإدخال اللمسات البسيطة لإظهار المكان بالشكل الحضارى.

واختتم المحافظ جولته بزيارة مقر مديرية الزراعة، للاطمئنان على منظومة العمل بالمديرية، ومناقشاً عدد من الملفات الهامة كالتقنين ودور المديرية في لجان المعاينة ،بالإضافة إلى ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ، مشدداً على تكثيف حملات الإزالة في المهد، وغيرها من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتنمية الزراعية بالمحافظة.