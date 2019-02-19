محافظ المنوفية يتفقد مستوى الخدمات الطبية بمستشفى منوف العام

تفقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، مستشفى منوف العام، للاطمئنان على مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وكذا التأكد من وجود أطقم النوبتجية، وطاقم التمريض، وكذا الوقوف على مستوى النظافة بالمستشفى، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، ومدير عام مستشفى منوف العام.

حيث تفقد المحافظ، غرفة التعقيم المركزى بالمستشفى، واستمع لشرح مفصل من مدير المستشفى عن آلية سير العمل بالغرفة، ومراحل تشغيلها "الغسيل – التجفيف - التعقيم"، فيما أشار مدير المستشفى إلى أنه يوجد 36 حالة من الأطفال تم تجهيزهم بمستشفى منوف العام لإجراء عمليات جراحية لهم، والذين يعانون من وجود بعض العيوب الخلقية والتشوهات فى مجرى البول، ضمن مؤتمر جراحة الأطفال بالتنسيق مع الجمعية المصرية لجراحات الأطفال، وبحضور أساتذة جراحة الأطفال بمختلف الجامعات المصرية وكبرى المستشفيات.