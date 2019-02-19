محافظ المنوفية يتفقد المنشأت الخدمية بمنوف

المنوفية _محمد فتحى

تفقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية محطة المعالجة الرئيسية للصرف الصحى بمنشأة سلطان بمنوف التى تخدم قرى تتا وغمرين ومنشأة سلطان ودبركى وذلك بحضور المهندس رشدى عمر رئيس الجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية الذى قام بعرض شرح تفصيلى عن كيفية طرق تشغيل المحطة، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من تجارب تشغيل المحطة نهاية يونيو القادم.

كما تفقد المحافظ مركز شباب منشأة سلطان للوقوف على سير العمل والاطمئنان على تقديم كافة الأنشطة والخدمات وإزالة كافة المعوقات التى تواجهه، مشيراً بأهمية دور مراكز الشباب فى تنمية مهارات الشباب واكتشاف المواهب الإبداعية فى مختلف الألعاب الرياضية.

فيما تفقد محافظ المنوفية مدرسة شهداء 6 أكتوبر الإعدادية بتتا التابعة لمركز منوف للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية والتأكد من حضور الطلاب، واستمع إلى شرح تفصيلى من مدير المدرسة عن قوة المدرسة من طلاب ومعلمين، وتفقد بعض الفصول الدراسية مناقشا الطلاب بعرض آرائهم فى تطوير المدرسة وكيفية تلافى السلبيات التى تواجههم بها.

هذا وقد أحال المحافظ مدير المدرسة وأحد المدرسين للتحقيق معهم لتقصيرهم فى العمل، موجهاً المعلمين ببذل المزيد من الجهد والعمل للإرتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيراً إلى ضرورة غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن فى نفوس أبنائنا الطلاب وحسن معاملتهم واستخدام الأساليب الحديثة فى التعليم، مؤكداً على أن المعلمين يحملون رسالة نبيلة من أشرف الرسائل التى أكدت عليها جميع الأديان السماوية.