محافظ القليوبية: فحص 18 ألف تلميذ بحملة الكشف عن الأنيميا والسمنة

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، تستهدف الفحص الطبى الشامل لجميع طلبة وطالبات المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، بهدف الكشف على عدد 770,949 تلميذا فى 926 مدرسة، حيث بلغ عدد فرق المسح بالحملة 245 فرقة كل فرقة مكونة من (طبيب وممرضة ومدخل بيانات)، وذلك من خلال لجان طبية تجوب جميع المدارس الابتدائية على مستوى المحافظة، وتأتى الحملة تحت شعار "أولادنا أمانة نحميهم ونحافظ عليهم" التى تستمر حتى 24 فبراير الجارى.

وأشار المحافظ، إلى أن الدولة حريصة على توفير الوقاية والخدمات الطبية اللازمة لأبنائنا الطلبة، خاصة طلاب المرحلة الابتدائية حرصا على تخريج أجيال من الشباب لا يعانون من أعراض صحية تؤثر على مستقبلهم، مشيرا إلى أنه تم مسح 18 ألف تلميذ خلال يومين من انطلاق الحملة بمدارس المحافظة.

ووجه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية ومدير عام التأمين الصحى بالقليوبية ضرورة إجراء المسح الطبى لطلبة المرحلة الابتدائية مع رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، والانتهاء من المسح الطبى فى الموعد المحدد، وتنظيم قوافل طبية تجوب جميع أنحاء المحافظة والقرى الأكثر احتياجا.