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محافظ القاهرة: محطات مترو هارون وألف مسكن ونادى الشمس ستنقل مليون راكب يوميا

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:22 ص
محافظ القاهرة: محطات مترو هارون وألف مسكن ونادى الشمس ستنقل مليون راكب يوميا اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة بصدد افتتاح 3 محطات مترو جديدة، من المقرر أن تنقل مليون راكب يوميا، مضيفا: سيتم استكمال بعض المشروعات القومية مثل مشروع المترو، ويتم العمل للانتهاء من ثلاث محطات هم هارون الرشيد ونادى الشمس وألف مسكن، وستقل مليون راكب يوميا.

واستعرض محافظ القاهرة، خلال رئاسته للمجلس التنفيذى، المنعقد بالديوان العام، الجهود التى بذلتها المحافظة، مشيرا إلى أنه تم توزيع 12 دراجة بخارية لذوى الإعاقة، وتجهيز 10 عرائس مقبلين على الزواج، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية، وجارى متابعة اعمال النظافة ورفع الاشغالات.

وهنئ القيادات الجديدة، التى تم تعيينها مؤخرا، وهم: اللواء محمد حنفى، سكرتير عام المحافظة، ومصطفى عبد العزيز الزيات، سكرتير عام مساعد، واللواء طارق الوراقى، رئيس حى شرق مدينة نصر، وفادى لوقا رئيس حى الشرابية، ومحمد طه، رئيس مكتب شئون المحافظ، كما هنأ اللواء عبد القادر النورى، بعد تعيينه سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء شاكر يونس بعد تعيينه رئيس مدينة طنطا.

وحضر الاجتماع المنعقد بديوان عام المحافظة، جميع قيادات محافظة القاهرة، بما فيهم نواب المحافظ والقيادات الجديدة التى تم تعيينها فى حركة التعيينات الأخيرة، ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات.

 


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