محافظ الشرقية فى جولة تفقدية لمستشفى ومخابز القرين

تجول المحافظ داخل أقسام الطوارئ وحضانات الأطفال المبتسرين والغسيل الكلوي وإستفسر من المرضى و المترددين على المستشفى عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم و إطمأن على حالتهم الصحية متمنيا لهم الشفاء العامل.

وكلف مدير إدارة المستشفى بإعداد تقرير مفصل عن إحتياجات المستشفى من الأجهزة و المستلزمات الطبية للمساهمة في تقديم خدمة صحية و علاجية للمرضى مشدداً على ضرورة وضع خطة لإجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية للحفاظ عليها من التلف و لضمان عدم حصول أعطال مفاجئة و حفاظاً على أرواح المرضى.

وخلال التجول داخل المستشفى للإطمئنان على سير العمل بها تلاحظ وجود دراجة بخارية بمحيط المستشفى ليأمر المحافظ بإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها و يوجه إدارة المستشفى بعدم السماح بتواجد دراجات بخارية أو مركبات خاصة داخل المنشآت الحكومية.

ووجه وكيل وزارة الصحة بالمتابعة الدائمة والمستمرة لكافة المنشآت الصحية من مستشفيات ووحدات صحية ومراكز طب أسرة للتأكد من تقديم أفضل الخدمات الصحية و العلاجية للمرضى و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين .