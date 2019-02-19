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محافظ الشرقية فى جولة تفقدية لمستشفى ومخابز القرين

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:29 م
محافظ الشرقية فى جولة تفقدية لمستشفى ومخابز القرين جانب من جولة المحافظ
الشرقية - إيمان مهنى
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فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  ، مستشفى القرين للإطمئنان على الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المستشفى وللتأكد من إنتظام سير العمل بالمستشفى وإلتزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض و إداريين وفنيين وعمال بالمواعيد المحددة للعمل و النوبتجيات المكلفين بها.

تجول المحافظ داخل أقسام الطوارئ وحضانات الأطفال المبتسرين والغسيل الكلوي وإستفسر من المرضى و المترددين على المستشفى عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم و إطمأن على حالتهم الصحية متمنيا لهم الشفاء العامل.
 
وكلف مدير إدارة المستشفى بإعداد تقرير مفصل عن إحتياجات المستشفى من الأجهزة و المستلزمات الطبية للمساهمة في تقديم خدمة صحية و علاجية للمرضى مشدداً على ضرورة وضع خطة لإجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية للحفاظ عليها من التلف و لضمان عدم حصول أعطال مفاجئة و حفاظاً على أرواح المرضى.
 
وخلال التجول  داخل المستشفى للإطمئنان على سير العمل بها تلاحظ وجود دراجة بخارية بمحيط المستشفى ليأمر المحافظ بإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها و يوجه إدارة المستشفى بعدم السماح بتواجد دراجات بخارية أو مركبات خاصة داخل المنشآت الحكومية.
 
ووجه وكيل وزارة الصحة بالمتابعة الدائمة والمستمرة لكافة المنشآت الصحية من مستشفيات ووحدات صحية ومراكز طب أسرة للتأكد من تقديم أفضل الخدمات الصحية و العلاجية للمرضى و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين .
 
كما تفقد  سير العمل بمخابز المدينة للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين و مراعاته للمواصفات من حيث الجودة و الوزن المقرر والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين .
 
وشدد المحافظ على نظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز و الأدوات المستخدمة في وزن الرغيف و إستفسر من الأهالي عن مدى رضائهم عن جودة الخبز المقدم وتوافره  منعا لحدوث أي تلاعب او إستغلال لهم .
 
ووجه مدير مديرية التموين بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز و التأكد من الإلتزام بحصص الدقيق المقررة لها و تقديم خبز جيد للمواطن مع إلزام مفتشين التموين بالمرور اليومي على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين  لضمان وصول الخبز المدعم لمن يستحقه .
 
كما قام محافظ الشرقية بجولة تفقدية سيرا على الأقدام داخل شوارع المدينة للوقوف على مستوى نظافة الشوارع والتأكد من رفع الإشغالات والأكشاك المخالفة من الطرق الرئيسية وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين .
   
كما قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة مفاجئة لمدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بمدينة القرين للإطمئنان على سير إنتظام اليوم الدراسي والتأكد من تواجد العاملين بالمدرسة و متابعة تحصيل الطلاب للمواد الدراسية المقدمة لهم.
 
 تجول المحافظ داخل الفصول المدرسية وحث الطلاب على التزود بالعلم و المعرفة وتحصيل دروسهم أولاً بأول والحصول على أعلى الدرجات وتحقيق مراكز متقدمة ، مطالباً بمشاركة الطالب مع المعلم في شرح المنهج لضمان وصول المعلومة للطالب بشكل سليم .
 
وكذلك مدرسة الجمايلة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية للإطمئنان على سير اعمال اليوم الدراسي.
 
وإطلع المحافظ على سجل الحضور والإنصراف مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين بمواعيد الحضور و الإنصراف وتوقيع الجزاء القانوني عليهم.
 
 
 
 
 

 


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