محافظ الدقهلية لمواطن تضرر من محاضر البناء المخالف: "ياما فى السجن مظاليم"

كما قرر محافظ الدقهلية إنشاء حديقة على الترعة المغطاة في قرية طناح التابعة لمركز المنصورة، واستغلال المساحة التي توافرت بعد تغطية الترعة المارة بالقرية مع مراعاة أن تكون المداخل المؤدية لأراضي المواطنين مفتوحة وإزالة أي إشغالات تؤدي لتضرر المواطنين، مضيفًا إنه يجب الاستفادة من المساحات التي توفرت بعد تغطية الترعة، ولا يجب أن نتركها للتعديات.

وتقدم أحد المواطنين بشكوى ضد مالك العقار الذى يقطنه لعدم تنفيذ قرار الإزالة للطابق الذى يعلو مسكنه، وأكد أحمد عبد السميع رئيس حي غرب المنصورة أنه حرر جنحة عدم تنفيذ الإزالة لمالك العقار، فيما شدد "شاروبيم" على ضرورة تنفيذ قرار الإزالة، وعرض المواطن تحمل تكاليف الإزالة ووافق محافظ الدقهلية، قائلا: "سيتم رد المبالغ التى ستدفعها بمجرد تنفيذ حكم الجنحة على المالك وسداده تكلفة الإزالة".

كما قرر شاروبيم إغلاق ورشة لحام وحدادة غير مرخصة بقرية سنبخت التابعة لمركز أجا، وصادر لها قرارات إغلاق ومحاضر مخالفات لعدم الالتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية، خاصة وإنها داخل الكتلة السكنية.