محافظ الجيزة يطرح مشروعات الجراجات متعددة الطوابق ومعالجة المياه على مستثمر المحافظة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تزخر بالعديد من الرموز الناجحة من رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الصناعات المخلصين والراغبين فى المساهمة فى بناء وتنمية المحافظة ومد يد العون لحل العديد من المشكلات التى تعانى منها المحافظة على مدار سنوات.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الذى عقده مع 25 رجل أعمال من كبار النماذج الاستثمارية على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة حيث حرص راشد على الالتقاء بهم لعرض أهم الملفات التى تعمل عليها المحافظة خلال الفترة الحالية والتى جاءت على رأسها ملفات إزالة المخالفات وتطبيق القانون والنظافة ومياه الشرب والصرف الصحى والرؤية المستقبلية للمحافظة لتحقيق التنمية لمواطنيها .

وحرص المحافظ على طرح العديد من الأفكار لمشروعات وسبل للتعاون بين المحافظة ورجال الأعمال جاءت على رأسها منظومة إدارة المخلفات والاستفاده منها ومشروع الجراجات متعددة الطوابق لمواجهة مشكله الازدحام المرورى.

كما عرض المحافظ أفكارا لمشروعات بالمشاركة مع رجال الأعمال والمستثمرين منها إنشاء مدارس فنية بداخل المصانع كالغزل والنسيج والجلود والأخشاب وغيرها لتخريج طلاب حرفيين يعملون بتلك المصانع .

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن الدولة أنفقت 12 مليار جنيه خلال الخطة الحالية فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكدا على ترحيب كامل من المحافظة للتعاون مع رجال الأعمال فى مشروعات معالجة مياه الصرف.

وعرض الدكتور رؤوف غبور رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الصناعية بأبو رواش رؤيته فى ضرورة مساهمة رجال الأعمال فى مشروعات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف للاستفادة منها فى ظل المشكلات التى تعانى منها البلاد من نقص في المياه وعدم الترشيد فى الاستهلاك كما عرض فكرة إنشاء خطوط نقل أعلى مسارات مترو الانفاق لمواجهة الازدحام المرورى.

وأشار الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سما على ضرورة تعظيم دور التعاونيات والجمعيات والمجتمع المدنى فى المشاركة مع المحافظة فى أحداث النتمية، بالإضافه إلى تقديم يد العون لمعهد القلب لزيادة عدد الأسرة به لما له من قيمة هامة على مستوى العالم كأكبر معهد صحى بالعالم يحوى على 100 سرير.

وأكد المهندس حسين صبور أن رجال الأعمال يمدون أيديهم للتعاون مع المحافظة فى ظل ما نراه من أعمال تتم على الأرض لها مردود جيد على المواطنين مؤكدا أهمية أن تستفيد محافظة الجيزة من وجود جامعة القاهرة على أرضها وذلك من خلال المساهمة فى وضع المخططات العامة والحلول العلمية لأبرز المشكلات التى تواجة المحافظة ورؤيتها لعام 2030 بما يتوافق مع التوسع العمرانى وزيادة عدد السكان لوضع مخططات التنمية الصحيحة على أثرها .

وأعلن محافظ الجيزة فى نهاية اللقاء عن إنشاء لجنة استشارية تضم كبار المتخصصين فى مجالات الصناعة والسياحة والاستثمار للاستفادة من خبراتهم فى وضع الرؤى لتنمية وتطوير المحافظة .

وشمل الحضور كل من الدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ واللواء محمد رافت السكرتير العام واللواء علاء بدران السكرتير المساعد ورجال الأعمال المهندس حسين صبور والمهندس كريم سامى رئيس مجلس إدار شركة سامكريت والمهندس رؤوف غبور رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الصناعية بأبو رواش والدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سما ومحمد ذكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات والدكتور محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر وعادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والمهندس عبد الفتاح رجب نائب رئيس شركات رجب ومحمد جنيدى النقيب العام للمستثمرين الصناعيين والمهندس عادل لطفى رئيس جمعية مستثمرى الشيخ زايد والدكتور على عبد الرحيم رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الاستثمارية بأبو رواش واللواء محمد إبراهيم والدكتور مجدى لاشين والمهندس محمد الخشن ومصطفى العزونى .