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محافظ البحيرة يوجه بإحلال وتجديد الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المحافظة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:57 م
محافظ البحيرة يوجه بإحلال وتجديد الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المحافظة إحلال وتجديد الأعمدة الكهربائية
كتب - الأمير نصرى
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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر بصيانة خطوط الإنارة بنطاق الوحدة المحلية لقرية أبوبكر الصديق وصيانة أعمدة الإنارة علي طريق المطار، وذلك بناءا على  توجيهات اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة ، بضرورة متابعة أعمال صيانة خطوط الإنارة بالطرق العامة والشوارع الرئيسية والفرعية وعمل إحلال وتجديد للاعمدة الكهربائية علي الطرق ليلا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.
 
كما قام رئيس مركز ومدينة دمنهور، بمتابعة أعمال اللجنة المشكله من الوحده المحليه لقريه نديبه لحصر وقطع أعمده الإنارة المائله والمتهالكه بطريق حوش عيسى - دمنهور ، والتى بلغ عددها 38 عمود وتم قطع 36عمود وتخزينهم بمخازن الوحده تمهيدا لإجراء الصيانه اللازمه للاستفاده منها وإناره مداخل القري وخدمه أهالى المنطقه  وذلك حفاظا على أمن وسلامة المواطنين بالقرية .
 
وفى ذات السياق قام قسم الطاقة بالوحدة المحلية لمركز رشيد بعمل صيانة وإصلاح وتركيب عدد 7 كشافات صوديوم بقرية ديبون الملك لإنارة الطريق بالوحدة المحلية بقرية الساحل
 
وشدد على رؤساء المدن والمراكز بالمحافظة بمراجعة كافة أعمدة الإنارة بكل مركز وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها مع التعامل الفوري لشكاوي المواطنين وحلها  في حينها تيسيرا عليهم.
 

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