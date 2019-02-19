محافظ الإسماعيلية يتابع حملة "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس C بالمدارس

وأشاد محافظ الإسماعيلية خلال الزيارة بمبادرة رئيس الجمهورية كما أشاد بجهود جميع القائمين على تنفيذ المبادرة بالمحافظة من الأطباء والتمريض والإداريين والمشرفين وكل من ساهم وشارك فى تفعيل برنامج المبادرة .

ومن جهته، أشار الدكتور أشرف القط مدير عام فرع التأمين الصحى بالمحافظة الى أن المستهدف من تنفيذ الخطة هو المسح الشامل لنحو ما يزيد عن 200 ألف طالب وطالبة من خلال 14 فريق طبى موزعين على مدارس المحافظة.

وأضاف القط، أنه سوف يتم مواصلة أعمال فحص طلاب مرحلة التعليم الثانوى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيرس سى، استكمالا لحملات 100 مليون صحة.

وأوضح " القط " أن هناك تنسيق بين مديرتي التربية والتعليم والصحة وتم تجهيز غرف أعمال المبادرة بكل مدرسة بجميع التجهيزات ومتابعه وإشراف التأمين الصحى الذى قام بتوفير كافة المستلزمات الطبية المستخدمة بأعمال المبادرة.