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محافظ الإسماعيلية يتابع حملة "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس C بالمدارس

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:33 م
محافظ الإسماعيلية يتابع حملة "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس C بالمدارس جانب من الزيارة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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قام اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية بزيارة ميدانية لمدرسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل فى تنفيذ برنامج مبادرة 100 مليون صحة بالمدارس الثانوى والكشف على الطلاب من سن15 سنة فما فوق، يرافقه المهندس عبد الله الزغبى السكرتيرالعام للمحافظة، والمقدم محمد سمير المستشار العسكرى، والدكتور أشرف القط مديرعام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بالمحافظة، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والدكتورخالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد مهنى مدير عام التعليم الفنى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك فى إطارإستكمال تنفيذ المشروع القومى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة"للقضاء على فيروس سى والكشف المبكرعن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس الثانوي "العام – الفني – التمريض – الأزهر"، والتى يتم تنفيذها بالمدارس بالتعاون والتنسيق التام فيما بين فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى ومديريتي الصحة والسكان والتربية والتعليم.

وأشاد محافظ الإسماعيلية خلال الزيارة بمبادرة رئيس الجمهورية كما أشاد بجهود جميع القائمين على تنفيذ المبادرة بالمحافظة من الأطباء والتمريض والإداريين والمشرفين وكل من ساهم وشارك فى تفعيل برنامج المبادرة .

ومن جهته، أشار الدكتور أشرف القط مدير عام فرع التأمين الصحى بالمحافظة الى أن المستهدف من تنفيذ الخطة هو المسح الشامل لنحو ما يزيد عن 200 ألف طالب وطالبة من خلال 14 فريق طبى موزعين على مدارس المحافظة.

وأضاف القط، أنه سوف يتم مواصلة أعمال فحص طلاب مرحلة التعليم الثانوى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيرس سى، استكمالا لحملات 100 مليون صحة.

وأوضح " القط " أن هناك تنسيق بين مديرتي التربية والتعليم والصحة وتم تجهيز غرف أعمال المبادرة بكل مدرسة بجميع التجهيزات ومتابعه وإشراف التأمين الصحى الذى قام بتوفير كافة المستلزمات الطبية المستخدمة بأعمال المبادرة.

 

 


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