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محافظ الإسكندرية يتابع أعمال برنامج التدريب عن بعد لمعلمى الثغر

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 05:05 م
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال برنامج التدريب عن بعد لمعلمى الثغر محافظ الإسكندرية يتفقد تدريب المعلمين
الإسكندرية جاكلين منير
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تابع الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم أعمال برنامج التدريب عن بعد للمعلمين بمدرستى طارق بن زياد بسموحة بإدارة شرق التعليمية ومدرسة المشير أحمد بدوى بمحرم بك بإدارة وسط التعليمية، والذى تم تطبيقه من خلال لجنة تطوير التعليم بالمحافظة، ضمن أعمال التطوير الشامل لـ30 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة، ووصولها للنموذجية، ليتم تطبيق التجربة عقب ذلك على جميع مدارس الثغر.

 

وأوضح المحافظ للمتدربين، أنه تم تشكيل لجنة لتطوير المدارس والتعليم بالإسكندرية، مؤكدا أن تدريب المعلم ووضع برامج تدريبية متطورة له من أهم أهدافها، لافتا إلى أنها تعد تجربة جديدة ترعاها المحافظة بدعم وتمويل من المجتمع المدنى ومجتمع الأعمال، وتم اختيار 30 مدرسة للبدء فى أعمال تطوير شامل لها بدءا من البنية التحتية والإنشاءات وحتى الجودة التعليمية والتجهيزات بالمستلزمات الدراسية اللازمة .

 

وأكد قنصوة، على أن أساس العملية التعليمية هو المعلم وتدريبه على أساليب التعليم الحديثة، وهو أصل نجاح تلك التجربة، مشيرا إلى أن الأساس فى التطوير هو استدامة الجودة، موضحا أن هناك 42 مدرسة أخرى جارى الانتهاء من إنشائها، وسيتم افتتاحهم العام الدراسى القادم، فضلا عن 86 مدرسة أخرى تم توفير الأراضى اللازمة لإنشائها، وذلك بهدف تقليل الكثافات بالفصول بالإدارات التعليمية المختلفة .

 

من جانبه أوضح الدكتور رشدى زهران رئيس لجنة تطوير التعليم بالمحافظة، أنه تم اختيار أفضل النماذج من المتقدمين، ليتم تدريبهم ويكونون سفراء لزملائهم عقب ذلك، ويستفيد الجميع من هذه التجربة وعلى رأسهم الطالب، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبى يشمل 12 دورة تدريبية مقسمة على مراحل متتالية، ويجب أن يحصل جميع المتدربين على جميع الدورات، للاستفادة من البرنامج التطويرى التدريبى بالكامل .

 

جاء ذلك بحضور، الدكتور رشدى زهران رئيس اللجنة، واللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، ومصطفى العجمى القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء وحيد رضوان رئيس حى شرق، وبهية عبد الفتاح رئيس حى وسط.


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