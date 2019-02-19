video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 06:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسر شهيدى الهجوم الإرهابى بسيناء بمسقط رأسهما

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 05:42 م
محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسر شهيدى الهجوم الإرهابى بسيناء بمسقط رأسهما محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسر شهيدى الهجوم الإرهابى
أسيوط - هيثم البدري
إضافة تعليق
قدم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، العزاء لأسر شهيدي الواجب المجند "محمد أحمد حسين سالم" ـ من مركز الفتح، والمجند "علي حسن محمد يحيى" من مركز ساحل سليم، بمسقط رأسهما بمركزى الفتح وساحل سليم، واللذان استشهدا في حادث الهجوم الإرهابي على أحد التمركزات الأمنية بمحافظة شمال سيناء.
 
وجاء ذلك، بحضور اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء وائل الدغيدى رئيس فرع المخابرات العامة بأسيوط، والمهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد، والعميد أيمن رمضان نائب رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، والعميد طارق مصطفى نائب رئيس جهاز الأمن الوطني بأسيوط، واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بالمديرية، واللواء زكريا صالح نائب مدير أمن أسيوط، والعميد عصام غانم مدير فرع الأمن العام، والمقدم محمود صبحي نائب المستشار العسكرى للمحافظة، والشيخ عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ونبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح، وسمية سيد خليل رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.
 
وزار محافظ أسيوط ومرافقوه، أسر الشهيدين بمسقط رأسهما بقريتي عرب مطير بمركز الفتح، وقرية العفادرة بمركز ساحل سليم، مقدماً لهم خالص التعازى والمواساة في الشهيدين، معلناً تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر الشهيدين وجميع شهدائنا الأبرار.
 
وأكد محافظ أسيوط – في تصريحات صحفيه اليوم – على الدور البارز لقواتنا المسلحة في حماية أمن واستقرار البلاد، والدفاع عن أرضنا الغالية، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في حقهم ولن تدخر جهداً في القضاء على جماعات العنف والإرهاب داخل مصر وخارجها، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كافة الدعم والمساندة لأسر الشهداء، كما قدم المحافظ العزاء للشعب المصري والقوات المسلحة داعيا المولى عز وجل أن يلهم أهلهما الصبر والسلوان، وأن يتقبلهما في عداد الشهداء الأبرار وأن يحفظ الله مصر من كل سوء.
 
كان اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، قد قرر فى وقت سابق إطلاق اسم الشهيد (المجند "محمد احمد حسين سالم" ـ من مركز الفتح، والمجند "علي حسن محمد يحيى" من مركز ساحل سليم) ؛ على مدرستين بمسقط رأسهما ؛ تكريماً وتقديراً وتخليدًا لذكراهم العطرة موجهاً تعليماته لرئيسي مركزي الفتح وساحل سليم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإطلاق أسماء الشهيدين على تلك المدارس، والتواصل مع أسر الشهداء لتلبية طلباتهم.
 
تقديم-واجب-العزاء-لأسر-شهيدي-سيناء-(1)
 
تقديم-واجب-العزاء-لأسر-شهيدي-سيناء-(2)
 
تقديم-واجب-العزاء-لأسر-شهيدي-سيناء-(3)
 
تقديم-واجب-العزاء-لأسر-شهيدي-سيناء-(4)
 
تقديم-واجب-العزاء-لأسر-شهيدي-سيناء-(5)
 
تقديم-واجب-العزاء-لأسر-شهيدي-سيناء-(6)
 
تقديم-واجب-العزاء-لأسر-شهيدي-سيناء-(7)
 
تقديم-واجب-العزاء-لأسر-شهيدي-سيناء-(8)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الداخلية يتقدم جنازة شهيد حادث الدرب الأحمر الإرهابى بأكاديمية الشرطة.. صور

محافظ البحيرة والقيادات الأمنية يتقدمون جنازة شهيد سيناء بدمنهور.. فيديو وصور

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

اخبار المحافظات

الهجوم الارهابي سيناء




لا تفوتك
فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

صور.. اليوم السابع بموقع حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى ويستمع لروايات الأهالى الناقمين على الإرهاب.. نقل جثامين شهداء الشرطة للمشرحة.. والتحفظ على مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات.. المعمل الجنائى يرفع الأدلة

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

كيف حفزت إدارة الأهلى الفريق الأحمر لاستعادة الهيبة فى دورى الأبطال الأفريقى.. التعاقد مع صفقات قوية.. تعديل لائحة المكافآت و"البوكت ماني".. ربط التجديد للاسارتي بكأس البطولة.. والإصرار على التواجد الجماهيري

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

قمة نارية بين ليفربول والبايرن فى دورى أبطال أوروبا

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

تصميمات Mary Katrantzou لخريف 2019 تلفت الأنظار بـ"أفورتها"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة